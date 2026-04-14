La última edición de Designers FW26 confirmó una tendencia que ya es imposible de ignorar: las celebridades son las protagonistas de la escena fashion local.

Además de las colecciones, ellas quienes definieron el pulso estético de cada jornada, multiplicando el impacto de los desfiles dentro y fuera de la pasarela.

Desde primeras filas hasta afters exclusivos, las figuras del espectáculo, la moda y la cultura convirtieron cada desfile en un verdadero statement de estilo.

Las famosas que dijeron presente desde el primer día

El puntapié inicial lo dio la presentación de JT, donde Florencia de la V y Angie Landaburu se destacaron con looks que rápidamente empezaron a circular en redes.

Flor de la V. Foto: prensa

Ambas acompañaron la colección “KNOCK-OUT, NUNCA”, marcando el tono de una semana donde el estilismo fue tan protagonista como las prendas.

Stephanie Demner. Foto: prensa

Brenda Gandini. Foto: prensa

Sofía Solá. Foto: prensa

Gime Accasrdi. Foto: prensa

Paula Chaves y Brenda Gandini. Foto: prensa

Foto: prensa

Juli Poggio. Foto: prensa

Foto: prensa

Paula Chaves. Foto: prensa

Martita Fort. Foto: prensa

25 años con un front row de alto perfil

Uno de los momentos más comentados fue el aniversario de KOSTÜME, que reunió a figuras como Tatu Glikman, Nachito Elizalde y Martín Piroyansky.

La combinación entre diseño consolidado y nuevos referentes digitales dejó en claro cómo evoluciona el mapa de la moda local.

Nuevas caras y referentes culturales en el debut de Haeder

El debut de Haeder también tuvo su cuota de celebrities, con nombres como Mona Gallosi y Caro Di Nezio, que aportaron diversidad de estilos y reforzaron el cruce entre disciplinas que caracteriza a Designers.

Un cierre explosivo: todas las miradas en las it girls del momento

El gran cierre, a cargo de Esquina, fue también el más convocante. Allí se reunieron figuras como Moria Casán, Zaira Nara, Juli Poggio y Paula Chaves, junto a nuevas generaciones como Martita Fort y Cami Mayan.

El resultado: una mezcla de estilos que anticipa lo que se viene —desde el regreso del glamour más clásico hasta apuestas más relajadas y urbanas.

Moda, celebridades y cultura en una misma escena

Más allá de las colecciones, Designers FW26 se consolidó como una plataforma donde la moda dialoga con el espectáculo y el universo digital. La presencia de tantas figuras no es casual: hoy, el verdadero impacto de un desfile también se mide en visibilidad, redes y capacidad de instalar tendencias.

En ese contexto, el evento reafirma su lugar como una vidriera clave del diseño argentino, donde las marcas no solo presentan sus propuestas, sino que también construyen relato a través de quienes las eligen y las muestran.