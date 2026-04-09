El streamer y emprendedor Nacho Elizalde diálogo exclusivo con Ciudad Magazine de las tendencias que marcan agenda en la moda masculina y reveló cuál es la prenda infalible en su estilo personal.

El youtuber dijo presente en el KOSTÜME SHOW #51 AW26, uno de los desfiles más destacados del circuito local que se realizó en el MOA, en Buenos Aires, en el marco del evento Designers organizado por Grupo Mass.

Nacho Elizalde habló en exclusiva en el desfile KOSTÜME SHOW #51 AW26 (Foto: Ciudad Magazine).

En ese contexto, opinó sobre una de las tendencias que pisa fuerte a nivel global: el uso de bolsos masculinos, tanto grandes como pequeños, impulsados por celebrities internacionales y fubtolistas argentinos como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

(Foto: captura de Ciudad Magazine).

Camila Milessi y Emiliano Blanco, los creadores de KOSTÜME en el marco del SHOW #51 AW26 de la mano de Grupo MASS (Foto: Ciudad Magazine).

EL BOLSO QUE YA INCORPORÓ A SU ESTILO

Lejos de ser solo un observador de tendencias, Nacho Elizalde tiene su propia marca de ropa Casa Tranca y confesó a Ciudad que ya adoptó este accesorio en su día a día: “Tengo un bolso negro grandote de cuero, me gusta la onda la verdad, antes era más de la mochila y ahora me parece que está lindo, me gusta”.

Leo Messi y Rodrigo de Paul imponen la moda del bolso masculino (Foto: redes sociales).

El fenómeno, antes solo femenino y ahora un accesorio unisex, combina funcionalidad con estética y cada vez gana más terreno en el street style local, alineándose con lo que se ve en las principales capitales de la moda.

Nacho Elizalde en el lanzamiento de Premier Live (Foto: Movilpress).

“LA GORRA”: LA PRENDA COMODÍN QUE LO DEFINE

Más allá de las tendencias, el conductor de Tapados de Laburo (Olga) y creador de la Fiesta Polenta también habló de su estilo personal y de esa pieza clave que nunca falla en su guardarropa.

Nacho Elizalde habló en exclusiva en el desfile KOSTÜME SHOW #51 AW26 (Foto: Ciudad Magazine).

“¿Cuál es tu prenda comodín, la que no falla?“, le consultamos y sin dudarlo contestó: ”La gorra me parece. Tanto para eventos más formales o informales me gusta, siento que es algo que me identifica”, reveló.

Nacho Elizalde creó "Tranca", su propia marca de ropa. (Foto: Instagram/nachoelizalde)

Así, la gorra se convierte en su sello distintivo, capaz de adaptarse a distintos contextos sin perder su esencia relajada.

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