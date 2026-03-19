La tendencia del maquillaje natural suma una aliada inesperada pero poderosa: la reina Letizia. Con looks cada vez más sofisticados y sutiles, su estilo confirma que el delineador chocolate se convirtió en el nuevo básico para realzar la mirada sin endurecerla.

Lejos del clásico negro, la apuesta está en tonos cálidos que acompañan el color natural de los ojos y generan un efecto mucho más armónico.

La reina consorte de España Letizia Ortiz (Foto: AFP).

EL TRUCO DE LA REINA LETIZIA QUE TRANSFORMA LA MIRADA

Según especialistas en maquillaje, la clave está en trabajar la mirada con una paleta de marrones que intensifican el iris. En el caso de los ojos pardos, como los de la reina, este recurso puede incluso generar un efecto óptico que los hace ver más verdosos.

Tal como destacan desde Lecturas, esta técnica no solo resalta el color, sino que también aporta profundidad y luminosidad sin necesidad de recurrir a contrastes fuertes. El delineador en tono chocolate suaviza, define y se adapta mejor a distintos tonos de piel.

La reina consorte de España Letizia Ortiz (Foto: AFP).

Además, es mucho más versátil: funciona tanto en maquillajes de día como en versiones más intensas para la noche. Este equilibrio lo convierte en el aliado perfecto para quienes buscan un acabado natural pero pulido.

CÓMO LOGRAR TU LOOK IDEAL CON UN DELINEADO CHOCOLATE

El maquillaje que luce la reina Letizia sigue una técnica simple, pero efectiva:

Sombras en tonos tierra para dar profundidad

Iluminación sutil en el párpado móvil

Delineado chocolate, preferentemente difuminado

Toques de luz en el lagrimal para abrir la mirada

El resultado es un look elegante, moderno y fácil de adaptar a cualquier estilo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.