Lograr un delineado perfecto no depende solo del pulso: el verdadero secreto está en adaptar el trazo a la forma de tus ojos. Un eyeliner que favorece a una persona puede no funcionar igual en otra, y ahí está la clave para conseguir una mirada más armónica y definida.

Cómo elegir el delineado ideal

Los maquilladores recomiendan identificar primero la forma de los ojos:

almendrados,

caídos,

pequeños,

redondos,

o encapotados.

Cada uno necesita una técnica distinta para potenciar la mirada.

El delineado ideal para ojos almendrados

Los ojos almendrados son los más versátiles. El delineado fino desde el lagrimal y más intenso hacia el extremo externo ayuda a resaltar la forma natural. El clásico cat eye funciona perfecto porque acompaña la línea ascendente del ojo sin necesidad de exagerar el trazo.

Delineados para ojos almendrados (Foto: IA).

Qué hacer con ojos encapotados

Uno de los errores más comunes es hacer un delineado demasiado grueso que desaparece al abrir el ojo. La mejor técnica es delinear con los ojos abiertos y hacer un rabillo fino y alargado.

Delineados para ojos encapotados (Foto: IA).

El secreto final para un cat eye perfecto

El truco que usan muchos profesionales es seguir la dirección natural de las pestañas inferiores para marcar el ángulo del delineado. Así se logra un efecto más simétrico y favorecedor. Con pequeños cambios en la técnica, el delineado puede transformar por completo cualquier makeup look.

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