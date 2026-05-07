Minecraft eligió a la Argentina para el estreno mundial de su primera experiencia inmersiva nocturna al aire libre. Se trata de Minecraft Experience: Moonlight Trail, una propuesta interactiva basada en el universo del videojuego más vendido del mundo, que ya agotó todas sus funciones de mayo y sumó nuevas fechas para junio tras vender más de 50 mil entradas.

La experiencia se llevará a cabo en Ciudad Universitaria y promete trasladar a los fanáticos al mundo real de Minecraft a través de una aventura inmersiva pensada para toda la familia.

Las entradas tienen precios desde $44.000 y se consiguen a través de Ticketek.

Minecraft Experience: Moonlight Trail

Cuándo salen a la venta las nuevas entradas de Minecraft Experience

La organización confirmó nuevas funciones para junio y anunció el cronograma oficial de venta:

Preventa exclusiva Santander: lunes 4 de mayo a las 12 hs.

Beneficio especial: hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander durante todas las etapas de venta.

Venta general: martes 5 de mayo a las 12 hs.

De qué se trata Minecraft Experience: Moonlight Trail

Inspirada en el universo del famoso videojuego, Moonlight Trail propone una aventura inmersiva bajo las estrellas en la que los visitantes se convierten en “Exploradores” y recorren ocho biomas interactivos recreados a tamaño real.

La experiencia combina tecnología de última generación con escenarios emblemáticos de Minecraft: desde ruinas antiguas y bosques de cerezos hasta cuevas luminosas y desafíos cooperativos donde los jugadores deberán fabricar herramientas, reunir recursos y enfrentarse a criaturas icónicas del juego.

La historia comienza en “El Campamento”, donde los participantes conocen la leyenda de un antiguo faro. A partir de ahí, deberán atravesar distintas estaciones hasta llegar a un enfrentamiento final épico en el que tendrán la misión de restaurar el faro y salvar la aventura.

Minecraft Experience llega a Buenos Aires tras un éxito mundial

Minecraft Experience: Moonlight Trail es una producción de Mojang Studios, Experience MOD y Supply + Demand, los responsables de la exitosa Minecraft Experience: Villager Rescue, una propuesta que ya superó el millón de entradas vendidas en ciudades como Dallas, Londres, Singapur y Ciudad de México.

A partir del 15 de mayo, Buenos Aires será el escenario elegido para el debut global de esta experiencia única basada en Minecraft, el videojuego que ya superó las 300 millones de copias vendidas en todo el mundo.