La XIII edición de los Premios Platino 2026 ya tiene todo preparado para celebrar lo mejor del cine y las series iberoamericanas. La ceremonia se realizará en la Riviera Maya, México, con una noche que reunirá a grandes figuras de la industria audiovisual.

Uno de los momentos más esperados será el homenaje a Guillermo Francella, quien recibirá el Platino de Honor por su destacada trayectoria. El reconocimiento representa un orgullo para la Argentina y llega en un año de fuerte presencia nacional entre los nominados.

CUÁNDO SON LOS PREMIOS PLATINO 2026

La gala de los Premios Platino 2026 se llevará a cabo el 9 de mayo y contará con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo. En Argentina, la ceremonia podrá verse por América TV, que transmitirá una noche marcada por premios, emoción y un gran despliegue artístico.

Entre las producciones argentinas destacadas aparecen Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi; Homo Argentum, con Guillermo Francella; El Eternauta, con Ricardo Darín; Menem, con Leonardo Sbaraglia; y Envidiosa, con Griselda Siciliani, entre otras nominaciones.

Guillermo Francella en "Desde el Jardín". Foto: prensa

LA LISTA COMPLETA DE NOMINADOS A LOS PREMIOS PLATINOS 2026

Película Iberoamericana de ficción

Aún Es de Noche en Caracas

Belen

Los Domingos

O Agente Secreto

Sirât

Película en el género de comedia iberoamericana de ficción

Homo Argentum

La Cena

Un Cabo Suelto

Un Poeta

Película de animación

Decorado

Kayara

Olivia & Las Nubes

Soy Frankelda

Película documental

Apocalipse nos Trópicos

Bajo las Banderas, El Sol

Flores para Antonio

Tardes de Soledad

Opera prima

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Manas

No Nos Moveran

Sorda

Premio platino al cine y educación en valores

Belén

La Mujer de la Fila

Manas

Sorda

Dirección

Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos

Dolores Fonzi - Belén

Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto

Oliver Laxe - Sirât

Interpretación Masculina

Alberto San Juan - La Cena

Guillermo Francella - Homo Argentum

Ubeimar Rios Gomez - Un poeta

Wagner Moura - O Agente Secreto

Interpretación Femenina

Blanca Soroa - Los Domingos

Dolores Fonzi - Belén

Natalia Reyes - Aun es de Noche en Caracas

Patricia López Arnaiz - Los Domingos

Interpretación de Reparto Masculina

Álvaro Cervantes - Sorda

Edgar Ramírez - Aún Es de Noche en Caracas

Juan Minujín - Los Domingos

Rodrigo Santoro - O Último Azul

Interpretación de Reparto Femenina

Camila Pláate - Belén

Dira Paes - Manas

Julieta Cardinali - Belén

Nagore Aramburu - Los Domingos

Musica original

Alejandro Rivas & Gonzalo Prado - El Último Blues del Croata

Aránzazu Calleja - Maspaloma

Matty Bye & Trío Ramberget - Un poeta

Tomas Alves Souza & Mateus Alves - O Agente Secreto

Guión

Alauda Ruiz de Azúa - Los Domingos

Kleber Mendonça Filho - O Agente Secreto

Oliver Laxe & Santiago Fillol - Sirât

Simón Mesa Soto - Un poeta

Dirección de montaje

Andrés Gil - Los Domingos

Cristobal Fernandez - Sirât

Eduardo Serrano & Matheus Farias - O Agente Secreto

Ricardo Saravia - Un poeta

Dirección de arte

Bernardita Baeza - La Misteriosa Mirada del Flamenco

Koldo Vallés - La Cena

Micaela Saiegh - Belén

Thales Junqueira - O Agente Secreto

Dirección de fotografia

Bet Rourich - Los Domingos

Javier Juliá - Belén

Juan Sarmiento G. - Un Poeta

Mauro Herce - Sirât

Dirección de sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas & Yasmina Praderas - Sirât

Eduardo Cáceres - Cordillera de Fuego

Leandro de Loredo - Belén

Urki Garai, Enrique G. Bermejo & Alejandro Castillo - Sorda

Diseño de vestuario

Ana Martínez Fesser - Los Domingos

Helena Sanchís - La Cena

Lucía Gasconi & Grata Ure - Belén

Rita Azevedo - O Agente Secreto

Efectos especiales

Ana Rubio, Paula Gallifa & Rubia - Los Tigres

Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago & Mariano Segat - Belén

Pep Claret - Sirât

Raul Luna & Paula Siqueira - Aún es de Noche en Caracas

Maquillaje y peluquería

Ainhoa Eskisabel & Jone Gabarain - Los Domingos

Ana López-Puigcerver, Belén López Puigcerver & Nacho Díaz - El Cautivo

Martín Macías Trujillo - O Filho de Mil Homens

Nuno Esteves & Teresa Dias - As Meninas Exemplares

Miniserie o teleserie cinematografica

Anatomía de un Instante

Chespirito: Sin Quere Queriendo

El Eternauta

Las Muertas

Interpretación masculina en miniserie o teleserie

Alvaro Morte - Anatomía de un Instante

Javier Cámara - Yakarta

Leonardo Sbaraglia - Menem

Ricardo Darín - El Eternauta

Interpretación femenina en miniserie o teleserie

Canela Peña - Furia

Carla Quílez - Yakarta

Griselda Siciliani - Envidiosa

Paulina Gaitán - Las Muertas

Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

César Troncoso - El Eternauta

David Lorente - Anatomía de un Instante

Eduard Fernández - Anatomía de un Instante

Juan Lecanda - Chespirito: Sin Querer Queriendo

Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

Andrea Prieta - El Eternauta

Leticia Huijara - Las Muertas

Lorena Vega - Envidiosa

Yalitza Aparicio - Cometierra

Creador/a en miniserie o teleserie

Bruno Stagnaro - El Eternauta

José Manuel Lorenzo, Alberto Rodríguez, Rafael Cobos & Fran Araújo - Anatomia de un Instante

Mariano Varela & Ariel Winograd - Menem

Rodrigo Guerrero - Estado de Fuga: 1986

Música original en miniserie o teleserie

Antônio Pinto & Gabriel Ferreira - Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

Federico Jusid - El Eternauta

Julio de la Rosa - Anatomía de un Instante

Manuel J Gordillo - Estado de Fuga: 1986

Dirección de montaje en miniserie o teleserie

Alejandro Brodersohn & Alejandro Parysow - El Eternauta

Andrés Quaranta - Menem

José M.G. Moyano - Anatomía de un Instante

Valeria Venezuela & Maria José Cuevas - Juan Gabriel: Debo, Puedo, Quiero

Dirección de arte en miniserie o teleserie

María Battaglia & Julián Romera - El Eternauta

Natalia Mendiburu - Menem

Pepe Domínguez del Olmo - Anatomía de un instante

Salvador Parra - Las Muertas

Dirección de fotografía en miniserie o teleserie

Alberto Anaya Adalid - Las Muertas

Álex Catalán - Anatomía de un instante

Diego Jiménez - Estado de Fuga: 1986

Gastón Girod - El Eternauta

Dirección de sonido en serie o teleserie

Alejandro De Icaza - Mentiras: La Serie

Andrés Silva & Alejandro Uribe Holguín - Estado de Fuga: 1986

Daniel de Zayas - Anatomía de un instante

Martín Grignaschi - El Eternauta

Diseño de vestuario en miniserie o teleserie

Annaí Ramos - Nadie Nos Vio Partir

Fernando García - Anatomía de un Instante

Julián Grijalba - Estado de Fuga: 1986

Patricia Conta - El Eternauta

Pilar González - Menem

Efectos especiales en miniserie o teleserie

Daniel de la Madrid & Alejandro Valente - Cometierra

Ezequiel Rossi, Pablo Accame & Ignacio Pol - El Eternauta

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia & Ezequiel Hasl - Menem

Ricardo Arvizu - Cada Minuto Cuenta

Maquillaje y peluquería en miniserie o teleserie

Alejandra Velarde - Mentiras: La Serie

Dino Balanzino & Ángela Garacija - El Eternauta

Marcos Cáceres & Dolores Giménez - Menem

Yolanda Piña & Nacho Díaz - Anatomía de un Instante

Serie de larga duración