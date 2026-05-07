La vida de Mauro Icardi está a punto de dar un giro clave. Según la información que compartió Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, el delantero y su entorno atraviesan semanas decisivas tanto en lo deportivo como en lo personal. Desde Turquía, donde Icardi juega para el Galatasaray, se espera que en las próximas tres o cuatro semanas se resuelva su futuro.

Méndez explicó de qué depende que Icardi siga en el Galatasaray: “De si sale campeón o no el Galatasaray. Está primero en el torneo y él es el mayor goleador extranjero en la historia del club”.

Sin embargo, el periodista aclaró que hay competencia fuerte: “Está Víctor Osimhen, que hoy es titular en el Napoli, salió campeón y le pagan una fortuna. Pero la idea es que Mauro siga en Turquía”. La vida de la China Suárez también está en el centro de la escena, ya que su destino depende de dónde jugará Icardi y de cómo se resuelvan las cuestiones judiciales.

Mauro Icardi en el Galatasaray (Foto: Instagram Stories/@mauroicardi)

“Para saber dónde va a vivir con sus hijos y su pareja, hay que esperar la definición de Mauro”, señaló Méndez. Por ahora, la pareja se mantiene lejos de las redes sociales y apuesta a la privacidad, tras años de exposición constante.

LOS RUMORES DE DISTANCIAMIENTO DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

En medio de las versiones sobre una supuesta crisis con la China Suárez, Gustavo Méndez fue tajante en el programa de Moria Casán: “Falso. No están distanciados. Como también es falso que vendieron la casa de los sueños”.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram Stories/@mauroicardi)

Sobre la famosa propiedad, el periodista detalló: “La casa sigue siendo de Mauro Icardi. Está embargada por el juicio de alimentos, pero no se puede vender. Él la compró a un tipo que tiene grúas, muy conocido. La transferencia se hizo y el dueño sigue siendo él”. Además, explicó que el embargo no solo afecta a la casa, sino también a una camioneta japonesa, todo por la deuda de alimentos provisorios de sus hijas.

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