Guido Icardi sorprendió al revelar un dato desconocido sobre los comienzos de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez.

Invitado a La mañana con Moria, el hermano del futbolista contó que la actriz se contactó con él con la intención de acercar a la familia en medio de la histórica interna.

“¿Con Eugenia nunca tuviste un approach? Porque ella es súper amorosa”, le preguntó Moria Casán durante la entrevista.

Sin vueltas, Guido respondió: “Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no”.

“¿Pero tuvo la intención?”, repreguntó la conductora. Y él aclaró: “Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición”.

De esta manera, Guido dejó entrever que, si bien hubo un intento inicial por recomponer el vínculo familiar, la iniciativa no prosperó con el correr de los meses.

Guido Icardi filtró el mensaje que le mandó la China Suárez al inicio de su relación con Mauro (captura de eltrece)

GUIDO Y MAURO ICARDI, DISTANCIADOS HACE UNA DÉCADA

En ese contexto, también reveló que su distanciamiento con Mauro Icardi lleva ya una década: “Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo”.

La palabra de Guido suma un nuevo capítulo a la historia familiar de los Icardi, marcada por tensiones y acercamientos fallidos, ahora con la China Suárez como protagonista inesperada en el intento de reconciliación.