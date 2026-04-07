Luego de semanas de silencio, Mauro Icardi reapareció en Instagram con fotos en blanco y negro junto a la China Suárez y un texto que no pasó desapercibido. Ante la cataratata de comentarios negativos que recibió el posteo, el futbolista los borró y restringió.

“Algo de Marzo”, comenzó escribiendo Mauro y arrobando a la China. Y continuó: “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él”.

Y cerró: “Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”.

El posteo de Mauro Icardi: 4 fotos con la China Suárez y un texto que causó reacciones. Captura: Instagram mauroicardi

Mauro Icardi reapareció con la China Suárez, lo fulminaron y borró los comentarios

Mauro Icardi y la China Suárez: Foto: Instagram mauroicardi

Mauro Icardi y la China Suárez: Foto: Instagram mauroicardi

Mauro Icardi y la China Suárez: Foto: Instagram mauroicardi

Mauro Icardi y la China Suárez: Foto: Instagram mauroicardi

De inmediato, el posteo se llenó de comentarios negativos, tanto de usuarios de Argentina como de Turquía,algo que llamó la atención.

Los comentarios negativos que Mauro Icardi borró

“Es necesario subir una foto encamados? Estos dos saben que tienen hijos y que no tienen 15 años?”, escribió una usuaria de Instagram.

Los comentarios negativos que Mauro Icardi borró

“Ja, Ja, puedes en algún momento de dejar de tirarle a la gente? Las personas felices no viven pendiente de su alrededor”, dijo otra cuenta. Por su parte, los comentarios en turco le reclamaron a Icardi su “falta de profesionalismo” y hasta le rogaron que se despidiera en paz del Galatasaray.

Sin embargo, al rato de quitar los comentarios, Icardi volvió a habilitarlos.

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