Mirtha Legrand volvió a conmover a la televisión argentina con una de sus declaraciones más honestas y crudas.

A las puertas de cumplir 100 años, la conductora de La Noche de Mirtha se sinceró sobre el tremendo amor que recibe de la gente y lanzó una fuerte frase sobre su propia muerte.

La impactante declaración de la diva fue ante el elenco de Sottovoce en su mesa: Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, a quienes sorprendió con sus sensibles palabras.

El desgarrador sincericidio de Mirtha Legrand a un año de cumplir 100 (captura de eltrece)

El desgarrador sincericidio de Mirtha Legrand a un año de cumplir 100

“Cuando voy al teatro hacen toda una ceremonia, que a mí me gusta. Lo que está pasando conmigo, yo me sorprendo. El público está tan cariñoso, ¿será que me estoy por morir?”, dijo Mirtha.

Al unísono, Adrián Suar y Carla Peterson le respondieron a Legrand: “No, no”. Y la conductora volvió a destacar el amor que recibe de la gente: “El cariño que yo encuentro ahora de grandes y de chicos, de todo tipo de gente, que me abraza y me besa, es emocionante. Para mí es milagroso. El público nuestro es maravilloso”.

Qué día cumple años Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y su hermana gemela, Goldie, nacieron el 23 de febrero de 1927 en la localidad de Villa Cañás, provincia de Santa Fe, Argentina. Su nombre completo es Rosa María Juana Martínez Suárez.

En 2027 cumplirá 100 años y, durante una emisión de La Noche de Mirtha, Adrián Suar le propuso celebrar la fecha con una mega fiesta, ya que representa un hito histórico: mantenerse activa en la televisión durante más de 56 años de manera ininterrumpida.

“Si vos querés, el canal junto con tu producción, vamos a hacer la gran fiesta para tu cumpleaños. Otra que los Martín Fierro, porque es histórico. No va a pasar nunca más en la historia de la televisión lo que pasó con vos, ni en el mundo”, expuso Suar, ante una Mirtha Legrand que recibió halagada la propuesta.