Más que una típica comedia familiar, Blondi funciona como un retrato afectivo sobre una madre y un hijo que parecen pertenecer a la misma generación. La película marcó el debut como directora de Dolores Fonzi, quien además protagoniza una historia atravesada por vínculos poco convencionales, humor cotidiano y una mirada fresca sobre la maternidad.

Junto a Fonzi aparecen Carla Peterson, Rita Cortese, Leonardo Sbaraglia y Toto Rovito, en un elenco que fue especialmente elogiado por la crítica.

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Estrenada en 2023, la cinta tiene una duración de 87 minutos y puede verse a través de Prime Video.

De qué trata Blondi

La historia sigue a Blondi y Mirko, una madre y su hijo adolescente que comparten prácticamente todo: viven juntos, escuchan la misma música, salen con los mismos amigos y tienen una relación más cercana a la complicidad que a la estructura familiar tradicional.

El detalle es que Blondi fue madre siendo muy joven, y esa diferencia generacional casi inexistente hace que, a simple vista, ambos parezcan hermanos o amigos. A partir de esa dinámica, la trama construye situaciones cotidianas donde el afecto convive con las contradicciones y la dificultad de crecer.

Blondi tiene una duración de 87 minutos y puede verse a través de Prime Video.

La cinta comienza a moverse cuando Mirko empieza a pensar en independizarse y proyectar su propia vida. Esa posibilidad obliga a Blondi a enfrentarse a una pregunta incómoda: qué ocurre cuando el hijo con el que construyó toda su identidad empieza a necesitar distancia.

El tráiler oficial de la película Blondi, en Prime Video.

Lejos de caer en golpes bajos, el film aborda el tema desde el humor, la ternura y cierta melancolía, explorando nuevas formas de familia y vínculos menos rígidos que los tradicionales.

El debut como directora de Dolores Fonzi

Uno de los aspectos destacados de Blondi fue justamente el salto de Dolores Fonzi detrás de cámara. Reconocida por trabajos como La cordillera y Paulina, la actriz construyó una ópera prima muy personal, escrita junto a Laura Paredes.

La película tuvo su estreno mundial en el BAFICI 2023 y rápidamente recibió comentarios positivos por su tono naturalista y la química entre los personajes. Incluso ganó el premio al mejor elenco dentro del festival, uno de los aspectos más valorados del film.

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Otro punto interesante es cómo se evita juzgar a sus personajes. En lugar de presentar modelos familiares ideales, apuesta por mostrar relaciones imperfectas pero profundamente afectivas.

Música, humor y una identidad muy argentina

Además del vínculo central, Blondi construye una identidad muy ligada a cierta cotidianeidad urbana argentina: recitales, departamentos pequeños, amigos que entran y salen constantemente y conversaciones atravesadas por ironía y afecto.

La música también ocupa un lugar determinante dentro de la narrativa, funcionando como puente entre Blondi y Mirko. Ese detalle refuerza la idea de una relación donde la distancia generacional parece diluirse.

El film explora nuevas formas de familia y vínculos menos rígidos que los tradicionales.

El film logra mantener un tono liviano incluso cuando aparecen conflictos relacionados con el paso del tiempo, la dependencia emocional y el miedo a quedarse solo.

Cómo es el reparto de Blondi