El cine argentino independiente continúa explorando nuevas maneras de retratar el paso a la adultez y Verano Trippin se suma a esa tendencia con una road movie atravesada por la amistad, el desencanto y el fin de la ingenuidad adolescente.

La producción llegó al catálogo de Prime Video en 2026 y tiene una duración de unos 95 minutos y posee un elenco encabezado por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, a quienes se suma Lali Espósito con una participación especial.

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Dirigida por Sofía Brockenshire, combina humor, melancolía y observación generacional en una historia centrada en un grupo de jóvenes que emprende un viaje tan caótico como revelador.

De qué trata Verano Trippin

La historia sigue a Mora y Luján, dos amigas que emprenden un viaje improvisado durante el verano con la intención de escapar de la rutina, las frustraciones y las incertidumbres propias del final de la adolescencia.

Mientras atraviesan distintos paisajes y conocen personajes inesperados, ambas empiezan a enfrentarse con conflictos personales que venían evitando. El viaje funciona entonces como una especie de tránsito hacia la adultez, donde la amistad, los deseos y las inseguridades quedan expuestos constantemente.

Verano Trippin combina humor, melancolía y observación generacional.

La película evita construir grandes giros dramáticos y prefiere apoyarse en situaciones cotidianas, diálogos naturales y momentos de incomodidad emocional que reflejan la sensación de desorientación típica de esa etapa de la vida.

Una road movie femenina con tono generacional

Un aspecto que marcó la crítica fue la manera en que Verano Trippin construye la relación entre sus protagonistas, más desde un lugar ambiguo y realista, donde el afecto convive permanentemente con los celos, las diferencias y las contradicciones.

El tráiler de la película Verano Trippin.

En esa línea, a lo largo del viaje aparecen situaciones vinculadas al consumo, la exposición en redes sociales y la necesidad constante de validación, elementos que funcionan como parte del retrato generacional que propone la historia.

Visualmente, la película apuesta por una estética cálida y descontracturada, con escenarios veraniegos que contrastan con la inestabilidad emocional de los personajes. Esa mezcla entre ligereza visual y conflictos internos le permite sostener un tono melancólico sin caer en el dramatismo excesivo.

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Otro punto valorado fue el trabajo de Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, quienes construyen personajes creíbles y alejados de las caricaturas habituales del coming of age.

El desencanto detrás del verano

Verano Trippin trabaja sobre una idea bastante amarga: el momento en que la adolescencia empieza a desaparecer y las certezas construidas durante años comienzan a resquebrajarse.

La película retrata ese proceso sin romantizarlo demasiado. Las protagonistas avanzan entre fiestas, viajes improvisados y encuentros pasajeros, pero debajo de esa experiencia aparece permanentemente la sensación de vacío y desorientación.

La historia sigue a Mora y Luján, dos amigas que emprenden un viaje improvisado.

Además, el film se suma a una camada reciente de producciones argentinas realizadas por directoras jóvenes interesadas en explorar relatos íntimos, emocionales y atravesados por problemáticas generacionales contemporáneas.

Cómo es el reparto de Verano Trippin