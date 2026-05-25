El cine de acción más brutal y físico cuenta con Tom Hardy como uno de sus intérpretes ideales. Con personajes intensos, violentos y emocionalmente quebrados, el actor construyó una carrera muy ligada a historias oscuras y cargadas de tensión.

En Estragos (Havoc) vuelve a ese territorio bajo la dirección de Gareth Evans, cineasta reconocido mundialmente por revolucionar el género con The Raid.

La película propone a los largo de 107 minutos un thriller policial frenético y extremadamente violento donde las persecuciones, los tiroteos y las peleas cuerpo a cuerpo prácticamente no dan respiro.

// Charlize Theron arrasa con un juego mortal en esta película de Netflix que te mantiene atado al sillón

La producción se convirtió rápidamente en uno de los títulos de acción más comentados de Netflix gracias a su intensidad visual y a la crudeza de sus escenas de combate.

De qué trata Estragos

La historia sigue a Walker, un detective marcado por el desgaste físico y emocional que trabaja en una ciudad atravesada por la corrupción, el narcotráfico y la violencia callejera.

Después de que una operación criminal termina de manera desastrosa, el protagonista queda atrapado en medio de una guerra entre mafias, policías corruptos y figuras políticas desesperadas por ocultar sus vínculos con el crimen organizado.

Estragos propone a los largo de 107 minutos un thriller policial frenético.

La situación se vuelve todavía más peligrosa cuando debe rescatar al hijo de un poderoso empresario involucrado indirectamente en el conflicto. Mientras intenta encontrarlo, empieza a descubrir una red mucho más compleja de traiciones, encubrimientos y negocios ilegales.

El tráiler de la película Havoc, con Tom Hardy y en Netflix.

Lejos de buscar sutilezas, el relato abraza el exceso y convierte el caos en parte central de su identidad visual.

Gareth Evans vuelve a su zona más salvaje

En Estragos, el director Evans retoma buena parte del estilo viceral, aunque trasladando el conflicto hacia una ciudad occidental dominada por la decadencia urbana y la corrupción institucional.

La crítica especializada destacó especialmente la potencia técnica de las secuencias de acción y la capacidad de Evans para construir escenas físicamente agotadoras.

// La película sobre fútbol con Mark Wahlberg y Eva de Dominici que arrasa en el streaming

Las peleas ocurren en espacios cerrados, oscuros y abarrotados, mientras la cámara sigue los movimientos de los personajes con una sensación constante de peligro y descontrol.

Un protagonista al borde del colapso

Uno de los aspectos más interesantes de la película es la construcción de Walker como un héroe profundamente desgastado. El personaje aparece golpeado física y mentalmente desde el comienzo, lejos del típico protagonista invencible del cine de acción tradicional.

Sucede que esa entrega dejó marcas visibles en Toma Hardy persona: dos cirugías de rodilla, una hernia discal y ciática crónica son evidencia de los sacrificios realizados. “Es como si mi cuerpo se estuviera desmoronando”, declaró sobre un deterioro que no parece mejorar.

La película construye a un Walker (Hardy) como un héroe profundamente desgastado.

Consciente de la gravedad de sus problemas, el actor de Hollywood explora opciones terapéuticas innovadoras. Entre ellas está el tratamiento con células madre, que considera prometedor para aliviar sus lesiones y mejorar su calidad de vida. “Estoy abierto a cualquier posibilidad que me ayude a recuperarme”, afirmó.

Cómo es el reparto de Estragos