Entre las miniseries que mejor funcionan para maratonear, Taboo tiene una ventaja clara: está contada en ocho capítulos cerrados, con una trama que escala rápido desde un conflicto familiar a una pelea contra poderes gigantes.

El fenómeno se explica por su mezcla: drama de época con barro y humo, intriga política y un protagonista que vuelve de la nada para incomodar a todos. Y, encima, con el sello de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, que sabe cómo construir climas densos sin perder ritmo.

En Netflix y otras plataformas de streaming se comenta como “oscura” por su estética y su tono, pero su mayor acierto es narrativo: cada episodio suma una pieza que reordena lealtades y obliga a mirar dos veces a los aliados.

De qué trata Taboo

Ambientada en 1814, la serie sigue a James Keziah Delaney, un hombre que regresa a Londres después de ser dado por muerto tras años en África.

Taboo cuenta con el sello de Steven Knight, el creador de Peaky Blinders.

Vuelve para reclamar una herencia y un territorio estratégico, y eso lo enfrenta a intereses comerciales y políticos, en especial a la Compañía Británica de las Indias Orientales y a figuras del Estado que operan en la sombra.

Con ese punto de partida, Taboo se convierte en una historia de ambición, corrupción y supervivencia, donde el poder se negocia en despachos elegantes… y también en callejones.

Críticas repartidas

La recepción de Taboo fue sólida pero no unánime: la crítica valoró mucho su atmósfera oscura, la puesta de época y el magnetismo de Tom Hardy, aunque varios medios señalaron que el arranque podía sentirse lento y que el relato era deliberadamente enigmático.

El tráiler oficial de la serie Taboo, con Tom Hardy (FX).

En Rotten Tomatoes, por ejemplo, el consenso crítico de la temporada 1 destaca que, “después de un comienzo algo pesado”, la serie termina imponiéndose como un drama de época oscuro y brutal, con Hardy como gran gancho.

Entre el público, en cambio, el recibimiento tendió a ser más entusiasta y con el paso del tiempo ganó estatus de “joya” para maratonear: en IMDb sostiene una nota alta (en torno al 8,3/10) y un volumen grande de votos, algo típico de títulos que construyen fandom cuando ya están disponibles completos en streaming.

En Reino Unido, además, el rendimiento digital fue un termómetro fuerte: la BBC llegó a citar a Taboo entre sus grandes “box sets” en iPlayer, con decenas de millones de reproducciones/solicitudes, lo que habla de una serie que se consumió mucho en formato maratón, más allá de la conversación semanal.

Tom Hardy es James Keziah Delaney, un hombre que regresa a Londres después de ser dado por muerto tras años en África.

Cuál es el reparto de Taboo