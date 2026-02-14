Entre las propuestas más intensas del catálogo de Netflix aparece Guerra civil, el thriller distópico dirigido por Alex Garland que combina tensión política, acción y una mirada inquietante sobre un país al borde del colapso. La película volvió a captar la atención del público en streaming y se transformó en una de las más comentadas del momento.

Parte del interés renovado tiene que ver con Wagner Moura, uno de los protagonistas del film, que atraviesa un presente destacado en la temporada de premios. El intérprete fue nominado al Oscar por El agente secreto, película de Kleber Mendonça Filho, y recientemente ganó el Globo de Oro a Mejor Actor en una película de drama por ese mismo trabajo, convirtiéndose en el primer actor brasileño en obtener ese reconocimiento en esa categoría.

En la película, Moura forma parte de un elenco que sostiene un relato tenso y sombrío, donde el conflicto político se vive desde el frente de batalla y también desde la mirada de quienes intentan documentarlo.

De qué trata Guerra civil

La historia se sitúa en un futuro cercano en el que Estados Unidos atraviesa una guerra interna que fragmenta al país. En ese contexto, un grupo de periodistas decide viajar hacia Washington D.C. con la intención de entrevistar al presidente antes de que las fuerzas rebeldes tomen la capital.

Wagner Moura en una escena de la película Guerra civil, dirigida por Alex Garland.

El recorrido se convierte en una travesía peligrosa a través de territorios devastados, donde la violencia puede estallar en cualquier momento. Lejos de centrarse en grandes estrategias militares, la película pone el foco en la experiencia de quienes observan y registran el conflicto.

Una de las claves de Guerra civil está en la mirada de Alex Garland, un director que suele explorar escenarios extremos para analizar el comportamiento humano. En títulos como Ex Machina y Aniquilación, ya había demostrado su interés por los mundos en crisis y por personajes enfrentados a situaciones límite.

Wagner Moura y su momento internacional

La presencia de Wagner Moura suma un atractivo extra para el público latinoamericano. Tras consolidarse internacionalmente con producciones como Narcos, el actor brasileño amplió su trayectoria con proyectos en distintos idiomas y géneros.

Su reconocimiento por El agente secreto cobró aún más visibilidad porque Brasil ha vuelto a estar presente en la temporada de premios, luego de que la película Aún estoy aquí —dirigida por Walter Salles— recibiera varias nominaciones al Oscar y reconocimientos en los Globos de Oro y otras premiaciones en 2025, consolidando el cine del país en el circuito de reconocimiento global por segundo año consecutivo.

Por ello se generó un nuevo interés por trabajos anteriores del actor, entre ellos su participación en Guerra Civil, donde forma parte de un elenco que aporta intensidad y realismo al relato.

Con un clima asfixiante y actuaciones sólidas, Guerra civil se posiciona como una de las propuestas más intensas disponibles en Netflix para quienes buscan un thriller político de gran nivel técnico y que no de tregua.

Trailer de Guerra civil, el thriller distópico dirigido por Alex Garland y protagonizado por Kirsten Dunst y Wagner Moura.

Reparto de Guerra civil