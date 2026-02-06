Netflix vuelve a apostar por la ficción francesa con Las Leonas, una serie de ocho episodios que mezcla acción, comedia negra y una fuerte mirada social. Con un ritmo ágil y un tono provocador, la producción se apoya en un relato coral protagonizado por mujeres comunes empujadas al delito por una realidad económica asfixiante.

Lejos de los policiales tradicionales, la serie elige un enfoque irónico y actual para narrar una historia de supervivencia. El eje no está puesto solo en el golpe criminal, sino en el contexto que lleva a sus protagonistas a cruzar un límite que jamás imaginaron. Esa tensión entre lo cotidiano y lo ilegal es uno de los motores narrativos de la ficción.

Creada por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, Las Leonas se inscribe en una tradición de series francesas que utilizan el humor y el suspenso para reflexionar sobre la precariedad, la desigualdad y la invisibilidad social. Cada episodio, de aproximadamente 52 minutos, profundiza en los vínculos y contradicciones de sus personajes.

Con una estética dinámica y una narración coral, la serie se apoya en un elenco femenino sólido y carismático, capaz de transitar con naturalidad tanto los momentos de tensión como los pasajes de comedia. El resultado es una ficción intensa, accesible y con identidad propia.

De qué trata Las Leonas

La historia sigue a cinco mujeres que atraviesan situaciones económicas límite y que, acorraladas por las circunstancias, toman una decisión extrema. Sin experiencia previa en el mundo del crimen, deciden unirse para llevar adelante un asalto bancario tan improvisado como arriesgado.

Disfrazadas de hombres para despistar a la policía, el robo resulta torpe pero efectivo: logran escapar con poco más de 36 mil euros y una inesperada descarga de adrenalina. Lo que parecía un hecho aislado se transforma rápidamente en un punto de no retorno.

A partir de ese momento, las protagonistas se ven obligadas a repetir el delito para sostenerse y resolver sus problemas. La presión aumenta cuando comienzan a llamar la atención de las autoridades, del poder político y del crimen organizado, sin que nadie sospeche quiénes están realmente detrás de esos golpes.

La serie construye así un retrato de mujeres invisibles para el sistema, que encuentran en la solidaridad y la rabia una forma de resistencia. Las Leonas no nacen como una banda criminal tradicional, sino como el resultado de un contexto que empuja al límite.

Una serie de robos con mirada social

Uno de los mayores aciertos de Las Leonas es su equilibrio entre entretenimiento y comentario social. La serie toma elementos clásicos del cine de robos, pero los resignifica desde una perspectiva contemporánea y femenina, alejándose de los estereotipos del género.

La narrativa coral permite que cada personaje tenga su propio recorrido, mostrando deseos, miedos y contradicciones. Esa construcción evita la idealización y refuerza el tono realista, incluso en los momentos más absurdos o irónicos.

El contraste entre la rutina diaria de las protagonistas y la violencia simbólica del entorno que enfrentan es constante. La comedia funciona como un vehículo para exponer desigualdades, frustraciones y la fragilidad de las certezas sociales, sin perder nunca el pulso narrativo.

Reparto de Las Leonas