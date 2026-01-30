La espera terminó: Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de “En el barro”, la serie creada por Sebastián Ortega que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.
El estreno global será el 13 de febrero y promete una nueva etapa cargada de tensión, alianzas inesperadas y poder femenino en el universo carcelario.
La historia retoma en La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (interpretada por Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio completamente transformado. Ahora, el poder está en manos de nuevas bandas y la violencia marca el ritmo de la cárcel.
Para sobrevivir y proteger a los suyos, Gladys deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole (Eugenia “China” Suárez), en medio de un clima cada vez más hostil.
Un elenco de lujo y participaciones que sorprenden
La nueva temporada cuenta con un elenco principal encabezado por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, acompañadas por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.
Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, junto a la actuación especial de Verónica Llinás como la temible Gringa Casares, la nueva líder del penal. Además, Gerardo Romano aparece como actor invitado.
El fenómeno “En el barro”: récords y éxito internacional
La primera temporada de “En el barro” fue un verdadero fenómeno: se mantuvo cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa y ocupó el puesto #1 mundial durante sus dos primeras semanas.
Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5,6 millones de visualizaciones en la primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos nacionales más destacados del año en la plataforma.
Sinopsis: nuevas reglas, nuevos peligros
En esta segunda temporada, Gladys “la Borges” vuelve a una La Quebrada irreconocible. El penal está dominado por bandas violentas y nuevas formas de delincuencia organizada.
El mayor desafío será enfrentar a la Gringa Casares (Verónica Llinás), que maneja a las reclusas con mano de hierro. Con la ayuda de Nicole (Eugenia Suárez), las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a quienes quiere.
Detrás de cámaras: producción y música original
La serie es una producción de Netflix y Underground (división de Telemundo Studios), con dirección de Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. El guion lleva la firma de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. La música original está a cargo de María Becerra y XROSS.
La producción general está en manos de Johanna Weinstein y Rodrigo Paz, con Pablo Culell como productor ejecutivo y la dirección general de Sebastián Ortega.
Cuándo y dónde ver la nueva temporada
La segunda temporada de “En el barro” se estrena el 13 de febrero, solo por Netflix. Los fanáticos ya pueden ver el tráiler oficial y prepararse para una historia que promete más acción, drama y giros inesperados en el universo carcelario femenino.