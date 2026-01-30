La espera terminó: Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de “En el barro”, la serie creada por Sebastián Ortega que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

El estreno global será el 13 de febrero y promete una nueva etapa cargada de tensión, alianzas inesperadas y poder femenino en el universo carcelario.

En El Barro S2. Julieta Ortega as Helena in En El Barro S2.

La historia retoma en La Quebrada, donde Gladys “la Borges” (interpretada por Ana Garibaldi) regresa al penal y se encuentra con un territorio completamente transformado. Ahora, el poder está en manos de nuevas bandas y la violencia marca el ritmo de la cárcel.

Para sobrevivir y proteger a los suyos, Gladys deberá forjar alianzas impensadas, incluso con Nicole (Eugenia “China” Suárez), en medio de un clima cada vez más hostil.

Un elenco de lujo y participaciones que sorprenden

La nueva temporada cuenta con un elenco principal encabezado por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, acompañadas por Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Se suman figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

En El Barro S2. (L to R) Verónica Llinás as Rosamel Casares, Daiana Gonella as Gemela in En El Barro S2.

Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, junto a la actuación especial de Verónica Llinás como la temible Gringa Casares, la nueva líder del penal. Además, Gerardo Romano aparece como actor invitado.

En El Barro S2. (L to R) Alejandra "Locomotora" Oliveras as Roqui, Erika de Sautu Riestra as Olga in En El Barro S2.

El fenómeno “En el barro”: récords y éxito internacional

La primera temporada de “En el barro” fue un verdadero fenómeno: se mantuvo cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa y ocupó el puesto #1 mundial durante sus dos primeras semanas.

Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5,6 millones de visualizaciones en la primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos nacionales más destacados del año en la plataforma.

En El Barro S2. Inés Estévez as Beatriz in En El Barro S2.

Sinopsis: nuevas reglas, nuevos peligros

En esta segunda temporada, Gladys “la Borges” vuelve a una La Quebrada irreconocible. El penal está dominado por bandas violentas y nuevas formas de delincuencia organizada.

El mayor desafío será enfrentar a la Gringa Casares (Verónica Llinás), que maneja a las reclusas con mano de hierro. Con la ayuda de Nicole (Eugenia Suárez), las “embarradas” y la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a quienes quiere.

En El Barro S2. (L to R) Ana Garibaldi as Gladys in En El Barro S2.

Detrás de cámaras: producción y música original

La serie es una producción de Netflix y Underground (división de Telemundo Studios), con dirección de Alejandro Ciancio y Estela Cristiani. El guion lleva la firma de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega. La música original está a cargo de María Becerra y XROSS.

En El Barro S2. Carolina Ramírez as Yael in En El Barro S2.

La producción general está en manos de Johanna Weinstein y Rodrigo Paz, con Pablo Culell como productor ejecutivo y la dirección general de Sebastián Ortega.

En El Barro S2. (L to R) Silvina Sabater as Victoria, Lorena Vega as La Zurda in En El Barro S2.

Cuándo y dónde ver la nueva temporada

La segunda temporada de “En el barro” se estrena el 13 de febrero, solo por Netflix. Los fanáticos ya pueden ver el tráiler oficial y prepararse para una historia que promete más acción, drama y giros inesperados en el universo carcelario femenino.