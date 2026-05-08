Lee tu horóscopo diario del 8 de mayo de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna menguante favorece resolver temas pendientes y ordenar dinámicas en el trabajo. Bajás tensiones, comprendés mejor a otros y fortalecés tu liderazgo para dirigir proyectos con mayor eficacia.

Tauro : Esta Luna menguante impulsa cierres favorables en acuerdos y proyectos compartidos. Asociarte con personas confiables mejora resultados, mientras decisiones prácticas fortalecen tu crecimiento profesional.

Géminis : La Luna menguante te ayuda a cerrar etapas laborales abiertas y redefinir prioridades. Resolver pendientes libera energía para avanzar con más foco, estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento.

Cáncer : Propuestas laborales toman forma concreta con esta Luna menguante. Retomar temas pendientes permite destrabar proyectos, ordenar objetivos y avanzar con mayor seguridad hacia metas profesionales.

Leo : Jornada para revisar compromisos y ordenar prioridades en el trabajo. La Luna menguante favorece decisiones maduras y fortalece tu vocación, impulsando proyectos que requieren mayor dedicación.

Virgo : La Luna menguante te ayuda a resolver tareas pendientes y mejorar tu organización laboral. Ordenar recursos y sostener disciplina trae estabilidad, resultados concretos y mayor seguridad profesional.

Libra : Esta Luna menguante impulsa depurar vínculos y elegir mejor tus alianzas laborales. Decisiones estratégicas fortalecen acuerdos, mientras resolver asuntos pendientes mejora tu proyección profesional.

Escorpio : La Luna menguante favorece revisar relaciones dentro del trabajo y distinguir apoyos reales. Seleccionar mejor tus alianzas fortalece proyectos y mejora decisiones en temas compartidos.

Sagitario : Sentís mayor compromiso para concretar tareas pendientes y cerrar etapas que ya no suman. La Luna menguante impulsa definiciones claras y te ayuda a avanzar con más enfoque laboral.

Capricornio : La Luna menguante acelera decisiones y te impulsa a descartar lo improductivo. Elegir mejor dónde poner energía fortalece proyectos y mejora resultados profesionales de largo plazo.

Acuario : Con la Luna menguante en tu signo se activan definiciones importantes. Ordenar vínculos y prioridades mejora acuerdos, mientras tu iniciativa fortalece proyectos y nuevas oportunidades laborales.