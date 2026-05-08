La espera terminó: Christopher Nolan confirmó el estreno mundial de su nueva película, La Odisea, para el 16 de julio. Después del furor que generó Oppenheimer, el director británico se anima a una de las historias más legendarias de la literatura universal y pone la vara altísima para el cine de 2026.

La expectativa es total. El film adapta la clásica obra de Homero y sigue el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, en una travesía marcada por dioses, monstruos y desafíos que ponen a prueba la resistencia humana. Nolan, fiel a su estilo, promete una experiencia visual y narrativa que ya da que hablar.

Póster de La Odisea, de Christopher Nolan (Foto: gentileza Universal Pictures)

El reparto es de los que hacen historia: Matt Damon se pone en la piel de Odiseo, el héroe que enfrenta todo tipo de peligros para volver a casa. Anne Hathaway interpreta a Penélope, la reina que defiende el hogar y el trono frente a la amenaza de los pretendientes.

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El villano principal, Antinous, tiene el rostro de Robert Pattinson, decidido a quedarse con el reino y la mano de Penélope. Entre los aliados y figuras clave aparecen Tom Holland como Telémaco, Zendaya en el papel de Athena y Charlize Theron como Calypso. El elenco se completa con nombres de peso como Jon Bernthal, Mia Goth, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Lupita Nyong’O, Elliot Page y Samantha Morton.

Escena de La Odisea, de Christopher Nolan (Foto: gentileza Universal Pictures)

La apuesta de Nolan por combinar actores consagrados con nuevas caras refuerza la expectativa y el atractivo global de la película.

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Para darle vida a la odisea de Odiseo, el equipo de Nolan filmó en cinco países. En Grecia, los paisajes de Plyos, el Castillo de Methoni y la playa de Voidokilia recrean la atmósfera mítica del relato. Italia suma las Islas Eolias, Favignana y Sicilia, aportando ese aire mediterráneo tan característico.

Escena de La Odisea, de Christopher Nolan (Foto: gentileza Universal Pictures)

La travesía continúa en Islandia, Marruecos —con locaciones como el Teatro Real de Marrakech, Ait Ben Haddou, Essaouira y Dakhla— y Escocia, en los paisajes de Moray Firth y Buckie. Esta diversidad de escenarios reales le da a la película un despliegue visual que promete dejar sin aliento.

“La Odisea” no es solo una aventura de acción. El guion pone el foco en el costado más humano de Odiseo: su lucha física y emocional, el reencuentro con su familia y el desafío de recuperar el trono. El mar, las criaturas fantásticas y el poder de los dioses acompañan cada paso del héroe, en una travesía que explora la vulnerabilidad y la fortaleza ante el destino.

Escena de La Odisea, de Christopher Nolan (Foto: gentileza Universal Pictures)

Nolan reinterpreta los elementos más icónicos del poema de Homero, fusionando mitología, acción y aventura con su sello personal.

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