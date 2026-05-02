La serie argentina Amor animal se convirtió en uno de los estrenos más comentados del catálogo de Amazon Prime Video durante este 2026.

Con una primera temporada de 8 episodios breves pero intensos de unos 40 minutos cada uno, la ficción combina drama, romance y música urbana en una propuesta intensa y contemporánea.

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Creada por Sebastián Ortega -responsable de éxitos como El marginal- y con guion de Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, la serie apuesta por una narrativa cargada de conflictos emocionales, tensiones sociales y vínculos extremos.

De qué trata Amor animal

La historia sigue a Kaia, una joven artista de trap que intenta abrirse camino en la música desde un contexto humilde, y a Nico, un chico de clase alta que atraviesa una profunda crisis emocional tras haber estado internado por problemas de salud mental.

El proyecto cuenta con la producción de Underground, la compañía de Sebastián Ortega.

El encuentro entre ambos da lugar a una relación intensa, marcada por la atracción, los secretos y las diferencias sociales. A medida que el vínculo avanza, las tensiones del entorno comienzan a escalar, involucrando conflictos familiares, consumo problemático y hasta enfrentamientos violentos.

La serie no idealiza el amor: lo presenta como un territorio caótico, donde conviven el deseo, la dependencia y la autodestrucción.

Producción, estilo y claves del fenómeno

Uno de los aspectos más destacados de Amor animal es su fuerte identidad estética y narrativa. La serie se sitúa en un universo urbano atravesado por la música trap, las fiestas y las redes sociales, elementos que funcionan como telón de fondo para el desarrollo de los personajes.

El proyecto cuenta con la producción de Underground, la compañía de Sebastián Ortega, y en este caso, el foco está puesto en los conflictos generacionales, abordando temas como la salud mental, las adicciones, la identidad y las diferencias de clase.

El tráiler oficial de Amor Animal, en Amazon Prime Video.

La crítica destacó especialmente la construcción de los personajes y la química entre los protagonistas, así como el tono provocador de la serie.

También se valoró su capacidad para retratar una juventud marcada por la contradicción: entre el deseo de éxito y el vacío emocional, entre la exposición constante y la búsqueda de sentido.

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Además, la participación de figuras de la música urbana en cameos, como L-Gante y La Joaqui, refuerza el vínculo de la ficción con la cultura contemporánea y aporta autenticidad al relato.

El relato se acerca a ficciones como Élite y Olympo, tanto por afinidad temática como por una construcción orientada a la exposición: las diferencias de clase operan como punto de partida, pero no se desarrollan, mientras que el sexo se instala como recurso recurrente y las drogas funcionan como marcas de pertenencia más que como motores dramáticos.

Amor animal no idealiza el amor;: lo presenta como un territorio caótico

Cómo es el reparto de Amor animal

Al tratarse de una serie antológica, el elenco varía en cada episodio, pero cuenta con un grupo destacado de actores y actrices reconocidos: