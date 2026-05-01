Netflix apuesta fuerte por la animación latinoamericana con uno de los proyectos más esperados de los últimos años: la nueva serie basada en Mafalda, el icónico personaje creado por Quino.

La producción está a cargo nada menos que de Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, quien se pone al frente de esta adaptación animada que promete acercar el universo de la historieta a nuevas generaciones.

Todavía no tiene una fecha exacta de estreno confirmada, pero sí se sabe que llegará exclusivamente al gigante del streaming nacional y del resto del mundo.

// Con Leonardo Sbaraglia: la joya de 90 minutos que ningún padre se puede perder

Se tratará de una producción animada en formato episódico -con una primera temporada prevista de varios capítulos cortos- que respetará el espíritu original de la obra publicada entre 1964 y 1973.

De qué trata Mafalda

Mafalda sigue la vida cotidiana de una niña inquieta, reflexiva y profundamente crítica del mundo que la rodea. A través de sus preguntas y observaciones, la protagonista pone en evidencia las contradicciones de la sociedad, la política, la guerra y la vida adulta, siempre con una mezcla de humor e inteligencia que la convirtió en un fenómeno global.

Sentada en el piso, la imagen que trascendió de Mafalda que sirve para palpitar el proyecto.

La serie retomará ese enfoque, mostrando las interacciones de Mafalda con su familia y su grupo de amigos, cada uno con personalidades bien definidas que representan distintas miradas sobre la realidad. En ese sentido, no se trata de una historia lineal, sino de pequeñas situaciones que funcionan como viñetas animadas, fieles al formato original de la historieta.

El proyecto busca mantener la esencia filosófica y crítica del material original, pero adaptándola al lenguaje audiovisual contemporáneo. Así, se espera que los episodios conserven el tono irónico y reflexivo que convirtió a Mafalda en un símbolo cultural en América Latina y el mundo.

Una adaptación clave para Netflix

La realización de esta serie marca un hito para la industria audiovisual argentina. No solo por la relevancia del personaje, sino también por el equipo creativo detrás del proyecto.

// El tremendo documental de Netflix que reconstruye los crímenes de una argentina siniestra

Juan José Campanella no solo dirige, sino que también participa en la adaptación del guion, aportando su experiencia en narrativas emotivas y populares, como ya lo hizo en películas como El secreto de sus ojos y Metegol.

Uno de los mayores desafíos es trasladar el humor gráfico de Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino) al formato animado sin perder su identidad. Según se anticipó, el diseño respetará la estética original de los personajes, algo que quedó en evidencia con la primera imagen oficial difundida, que generó entusiasmo entre los fanáticos.

Expectativas y valor cultural

El anuncio de la serie generó gran expectativa tanto en Argentina como en otros países, donde Mafalda es considerada un ícono cultural. La posibilidad de ver una nueva versión animada despierta curiosidad sobre cómo se abordarán temas que siguen siendo actuales, como la política, la desigualdad o el rol de la familia.

La visión de Mafalda sobre el mundo, un sello característico del personaje de Quino.

En ese contexto, el respaldo de un director como Campanella y una plataforma global como Netflix posicionan a la serie como uno de los lanzamientos más importantes de la animación en español en los próximos años.

Claro está, por tratarse de una producción, no contará con un elenco protagónico pero sí se espera con ansias que definan quiénes aportarán las voces a los personajes.