Esta miniserie de época dirigida por Juan José Campanella reactivó el recuerdo de una de las producciones más ambiciosas y emotivas de la televisión argentina. Estrenada originalmente en 2006, Netflix decidió relanzarla a pocos días de la muerte de Héctor Alterio, uno de sus protagonistas centrales.

Se trata de Vientos de agua, en la que el director construyó un relato íntimo y personal inspirado en la historia de su propio abuelo asturiano, lejos de las presiones del rating masivo,

Esta obra de gran envergadura tuvo un alto costo de producción y sus 13 capítulos fueron grabados en más de 100 locaciones distribuidas entre Asturias, Madrid y Buenos Aires.

De qué trata Vientos de agua

Se trata de una serie dramática argentino-española que explora la inmigración a través de dos épocas y lugares.

La trama sigue a José Olaya, de joven y adulto, que abandona España con la intención de iniciar de nuevo en la prometedora Argentina, como minero en 1934. Allí se muestran los desafíos de inmigrar, los vínculos y relaciones sociales en un país diferente y las lógicas culturales distantes.

Vientos de agua se convirtió en una pieza de culto.

Por su parte, se hace una comparación con su hijo Ernesto Olaya, un arquitecto, casado y con hijos, que le pide ayuda a su padre para volver a España y establecerse allí con la intención de trabajar a causa de la crisis económica que se desató en 2001.

Sus características clave incluyen una estructura narrativa de espejos paralelos, temas como el desarraigo, la familia, la memoria histórica, y una impecable reconstrucción de época, reflejando las idas y venidas de la identidad latinoamericana y europea.

Elenco de lujo

Como no podía ser de otro modo, Vientos de agua cuenta con un elenco de primer nivel a la altura de semejante ficción.

Está formado por Héctor Alterio, Ernesto Alterio, Eduardo Blanco, Pablo Rago, Giulia Michelini, Angie Cepeda, Silvia Abascal, Rubén Ochandiano, Claudia Fontán, Caterina Murino, Marta Etura, Valeria Bertuccelli, Iván Hermes y Bárbara Goenaga.

El tráiler de Vientos de Agua, de Juan José Campanella.

Actúan también Francesca Trentacarlini, Pilar Punzano, Carlos Kaspar, Carlos Álvarez-Novoa, Mariano Bertolini, Félix Cubero, Darío Valenzuela, El Gran Wyoming, Joan Dalmau, Manuela Pal, Susi Sánchez, José Luis López Vázquez, Carla Pantanali Sandrini, Gustavo Garzon y Mariano Argento.

El cuento de las comadrejas, la película argentina dirigida por Juan José Campanella que está en Prime Video. Foto: AFP

Elogios de críticos y el público

La crítica y el público destacaron a Vientos de agua como una producción excepcional, emotiva y técnicamente impecable. Y marcaron algunos de los siguientes aspectos:

Calidad técnica y narrativa. Elogiada por su cuidada puesta en escena, dirección (Campanella/Stagnaro/Hernández) y escritura, con un nivel de producción comparable a un largometraje.

Actuaciones. El elenco, incluyendo a Héctor y Ernesto Alterio, fue considerado de lujo, aportando autenticidad y fuerza a los personajes.

Temas universales. Aborda de forma excepcional temáticas como la identidad, la búsqueda de raíces, la familia y los procesos migratorios, que no envejecen.

Generaciones nuevas. Convertida hoy en una pieza de culto, su llegada al streaming permite que nuevas generaciones descubran por qué esta historia de “vientos” y “aguas” sigue siendo el reflejo más fiel de la identidad argentina y sus eternas idas y vueltas con Europa.