Callejero Fino volvió a estar en el centro de la escena tras su paso por Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini. El artista de RKT no esquivó el tema de su último videoclip, donde se ve un “velorio tumbero” y se animó a explicar por qué eligió mostrar ese costado crudo de la realidad.

En estos homenajes callejeros, cada vez más frecuentes, se mezclan disparos al aire, música, motos y bebidas. Pergolini fue directo y le preguntó por el trasfondo de esas imágenes. Callejero Fino no dudó: “Es algo que pasa. Mucha gente, cuando alguien muere, hace estas cosas. El velorio ya se ve desde otro ángulo: ya no es todo tristeza, sino que también se ve desde el lado de la alegría, de que la persona ya no sufre más”, explicó.

Una imagen del último videoclip de Callejero Fino (Foto: captura eltrece)

El cantante fue más allá y contó cómo grabaron el video: “Fuimos a un velorio y cantamos un par de temas. Llevamos armas porque así se hacen”. La frase no tardó en generar revuelo, pero él se mantuvo firme en su postura.

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Pergolini quiso saber si se sentía estigmatizado por mostrar este tipo de contenido. Callejero Fino fue contundente: “Esta es la realidad, es lo que pasa. Quizá otros tienen otro tipo de realidad, pero la nuestra se ve así o peor. No me parece mal mostrarlo porque todo el mundo tiene que saber lo que pasa; no es todo lindo”.

El artista defendió su decisión de visibilizar lo que ocurre en muchos barrios y dejó en claro que no busca maquillar la realidad: “No me parece mal mostrarlo porque todo el mundo tiene que saber lo que pasa; no es todo lindo”.

Callejero Fino y Mario Pergolini (Foto: captura eltrece)

En medio de la charla, Pergolini sorprendió con un pedido a Callejero Fino: “Cuando yo me muera, si están, háganlo, por favor. Corran a mi familia y empiecen. Desde el cielo me voy a matar de risa y voy a decir: ‘Mirá la cara que tiene mi mujer’”, lanzó entre risas.

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