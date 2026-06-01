La interna en el mundo del espectáculo sumó un nuevo capítulo explosivo. Naiara Vecchio rompió el silencio a dos meses de su salida del streaming La Posta y apuntó directo contra su ex compañero Gustavo Méndez, que quedó en el centro de la polémica por la eterna guerra entre Wanda Nara la China Suárez y Mauro Icardi.

Todo empezó hace unas semanas cuando una usuaria de las redes sociales celebró que el ciclo que conduce Méndez por el streaming de La TV Pública triplicó la audiencia desde la partida de Vecchio. El periodista, lejos de esquivar la controversia, le puso un corazoncito al comentario y avivó el fuego.

Naiara Vecchio y Gustavo Méndez en otros tiempos (Foto: Instagram @naiaravecchio)

La tensión entre Vecchio y Méndez escaló durante las siguientes semanas por las supuestas primicias sobre la vida de la China Suárez y Mauro Icardi. Méndez sostiene que sus colegas le “roban” información, pero Vecchio fue tajante y tildó a su ex compañero de Implacables de “tóxico” en el streaming Siempre Primicias (AM650).

“Me di cuenta que Gustavo Méndez, retuiteando mensajes de que triplicaron la audiencia desde que yo me fui, no defendiéndome en algunos aspectos -cuando fui una compañera súper solidaria y buena- no acusando un hate que conmigo era muy agresivo, me estaba perjudicando. Quizás era egoísmo de él, puede ser”, señaló la flamante panelista de Los Profesionales.

Leé más:

ESTALLÓ LA GUERRA DE PANELISTAS POR WANDA, LA CHINA E ICARDI Y NAIARA VECCHIO ACUSÓ DE “TÓXICO” A GUSTAVO MÉNDEZ

“Gente tóxica para mí es Gustavo Méndez, que no me dejaba crecer. Llegó un punto, si ven el último programa, que un poco más me cercena el micrófono. Yo hoy no me callo, no le tengo miedo a nadie y voy contra todo porque yo defiendo mi trabajo”, advirtió Vecchio, muy molesta.

“Cuando hablo de gente tóxica es haberme ido de ese programa que era un fandom y que era un programa que a mí no me dejaba crecer. Cuando empecé a crecer me talaban. Yo no podía opinar porque pienso de determinada forma, diferente a la de él, y ahí empecé a ver una limitación del contenido”, recordó Naiara. +

China Suárez y Gustavo Méndez en la entrevista de mayo del 2025 (Foto: Instagram @mecomprendezmendez)

“Cuando hablo de gente tóxica es haber tomado la decisión de haberme ido. Y me fui porque me fui a un gran programa a producir”, señaló, respecto a su período en LAM. “Yo le tenía un aprecio y creo que, con esa cara de simpático, esa sonrisa… Hoy a los hipócritas, no los banco”, planteó.

“Al comienzo me dio un espacio, pero cuando yo marqué mi postura. Pienso así, chicos, yo estoy más de este lado, no de los ‘chinardis’. Yo defiendo más los derechos de las niñas. Creo que Wanda tendrá sus errores, pero cuando vi que había un ensañamiento, un hate para con ella… No, yo en ese lugar no quiero estar. Cuando había un machismo marcado, yo me quise ir”, cerró.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.