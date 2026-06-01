Guillermo Cidade (59), más conocido como Walas, histórico vocalista de Massacre, dejó a todos boquiabiertos al mostrar su nuevo aspecto tras perder 18 kilos en apenas tres meses. El músico contó que tomó la decisión de cambiar sus hábitos después de sentirse “muy cargado” y que actualmente está internado en la clínica de Adrián Cormillot, donde sigue un tratamiento intensivo.

Invitado a Infama, Walas resistió la tentación de una picada que le ofreció Marcela Tauro y no ocultó su entusiasmo por el cambio. “Le quiero agradecer a los Cormillot. Gracias a Adrián Cormillot he bajado 18 kilos. Mirá cómo estoy ya”, celebró, quitándose la campera para mostrar su actual figura.

Dr. Adrián Cormillot y Walas (Fotos: capturas eltrece y América TV)

Consultado sobre el tiempo que le llevó alcanzar ese resultado, fue directo. “Te diría que alrededor de dos o tres meses, porque lo hice intermitente. Pero si lo sumás, bajé 18 kilos en dos o tres meses”, reveló.

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La iniciativa, según relató, surgió de manera inesperada. “Vino Adrián Cormillot, que viene siempre a ver a Massacre con las hijas. Y en un momento me vio muy gordo. Se me acercó y me dijo ‘Quiero tomar tu caso’. Como si fuera un abogado. Me dijo que estaba muy gordo. Entonces le contesté ‘Me pongo en tus manos’”, recordó Walas.

El cantante explicó que el exceso de peso empezó a afectar su bienestar físico y que eso fue determinante para buscar ayuda. “Me sentía muy cargado. Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero estaba realmente muy cargado”, reconoció.

Walas mostró su cambio físico en Infama (Fotos: captura América TV )

Además, remarcó que el sobrepeso le traía molestias porque siempre estuvo ligado al deporte. “Le daba a las piernas demasiado peso. Yo soy excampeón de skate. Soy surfista, skateboarder y snowboarder. Entonces no quiero darle a las piernas tanto peso de más”, reconoció.

Actualmente, Walas realiza un tratamiento intensivo: “Los Cormillot son divinos. Estoy internado en la clínica. Empecé ambulatorio y ahora estoy viviendo ahí”.

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LA DIETA DE WALAS: LEJOS DE LOS EXTREMOS Y CON MUCHAS COMIDAS

En otro tramo de la entrevista, el músico admitió que su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) influyó en el aumento de peso de los últimos años. “En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarrones. Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarrones. Todo”, confesó entre risas.

Walas de Massacre en MasterChef Celebrity (Foto: captura de Telefé).

Sobre el plan alimentario que sigue actualmente, Walas aclaró que no se trata de una dieta extrema: “Hay que comer todo el tiempo. Hay que hacer las cuatro comidas y, además, dos colaciones. O sea, hay que comer cada tres o cuatro horas”.

Mientras sigue adelante con el tratamiento, el líder de Massacre disfruta de los resultados de un cambio que no solo transformó su imagen, sino que también mejoró su calidad de vida y su rendimiento físico.

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