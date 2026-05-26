En una de las escenas más reveladoras de Cuestión de Peso, Paula protagonizó un ejercicio de conciencia alimentaria que dejó al descubierto la velocidad con la que come y una situación límite que vivió por no masticar bien los alimentos.

Todo comenzó cuando Sergio Verón la invitó a recrear una comida cotidiana “como si estuvieran en la cocina de su casa”. Pero el momento más fuerte llegó cuando le pidieron que se observara en el espejo mientras comía. Alli, la participante terminó reconociendo un hábito que preocupa incluso a su familia.

“Mi mamá me decía que mastique treinta veces. Pero yo no llegaba ni a la número diez y tragaba”, contó. Y luego lanzó una frase que impactó en el estudio: “Una vez casi me muero porque tragué una carne tan grande… no mastico y trago”.

Foto: Captura (eltrece)

Durante la dinámica también quedó en evidencia el poco tiempo que tarda en terminar una comida completa. Aunque ella creía que habían pasado “media hora o más”, descubrió que apenas iban 15 minutos: “No me había dado cuenta nunca. Me hizo pensar”, confesó Paula, movilizada por el ejercicio.

Sobre el final, reveló que sus propias hijas le marcan constantemente ese comportamiento: “Siempre me dicen que como muy rápido”, cerró, a corazón abierto.

Foto: Captura (eltrece)

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MOMENTOS DE TENSIÓN EN CUESTIÓN DE PESO: SERGIO VERÓN TUVO QUE SER ASISTIDO TRAS AHOGARSE EN VIVO

Un inesperado momento de preocupación se vivió en Cuestión de peso cuando Sergio Verón sufrió un episodio en vivo y tuvo que ser asistido rápidamente por la doctora Gabriela Levaggi frente a cámaras.

Todo ocurrió luego de que Camila “Camilota” Deniz se subiera a la balanza y descubriera que había bajado 900 gramos, un resultado que generó repercusión inmediata en el estudio.

En ese contexto, Mario Massaccesi quiso saber la opinión de Sergio Verón y le preguntó si la participante estaba complicada con el peso. Pero cuando el entrenador intentó responder, se ahogó repentinamente y comenzó a toser sin poder hablar.

Foto: Captura (eltrece)

La escena generó tensión inmediata en el piso. Visiblemente afectado, Verón tuvo que agacharse detrás del escritorio mientras seguía tosiendo, y enseguida la Dra. Gabriela Levaggi intervino para asistirlo.

Mientras la médica lo auscultaba para controlar su estado, Camilota también se acercó para ayudarlo y comenzó a darle golpes en la espalda para destrabar la situación.

A pesar del susto, Sergio logró recuperarse a los pocos segundos y, fiel a su estilo, volvió a meterse en la conversación con humor. Finalmente, la Dra. Levaggi le acercó un vaso con agua y también le tomó las pulsaciones en el cuello para asegurarse de que estuviera bien. Entonces Massaccesi volvió a consultarle cómo se sentía y el entrenador llevó tranquilidad y aseguró que ya estaba recuperado.

¡Qué momento!