Un regreso que golpea fuerte. Cuestión de Peso volvió a tener en el estudio a una de sus participantes más recordadas: Camila “Camilota” Deniz, quien reapareció luego de atravesar una recaída que la dejó al borde de su peso inicial.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”, fue la frase con la que se anunció su vuelta, en un contexto cargado de emoción y preocupación.

La joven, que había logrado bajar una importante cantidad de kilos desde su ingreso el 6 de mayo de 2024 —cuando pesaba 139,10— sufrió un duro retroceso tras una situación personal delicada: la recuperación de su hermano, Thiago Medina. Según se explicó al aire, ese momento fue un quiebre que impactó directamente en su rutina.

Foto: Captura (eltrece)

“Pensó que se las sabía todas, después de la recuperación de su hermano recayó, se descontroló, se desordenó Camila”, relataron en el programa, describiendo el difícil proceso que atravesó.

Ya en primera persona, Camilota fue contundente al describir su presente: “Estoy peor que cuando entré a Cuestión de Peso”, atinó a decir. Una frase que reflejó la angustia y el desafío que tiene por delante.

“Hay que ir a la balanza, Cuestión de Peso siempre da oportunidades y Camilota pidió ayuda”.

Si bien en su mejor momento llegó a bajar casi 40 kilos e incluso estuvo por debajo de los 100 kilos, hoy su realidad es otra. En su reingreso, la balanza marcó 137,800 kilos, un número que la deja muy cerca de su punto de partida.

“Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!”, le dijeron en el ciclo de eltrece, marcando el inicio de esta nueva etapa en la que busca retomar su rutina saludable.

Camilota explicó que su hermano, Thiago Medina, la ayudó a regresar al programa. “Él me venía hablando y decía, ‘che, gorda, ¿por qué no te ponés las pilas?’”.

“Reingresás a Cuestión de Peso con 137.800 kilos. ¡Bienvenida!”.

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CAMILOTA HABLÓ DE LA MILAGROSA RECUPERACIÓN DE THIAGO MEDINA EN CUESTIÓN DE PESO: “PENSÉ QUE SE IBA”

La historia de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue conmoviendo a todos. Tras el grave accidente que sufrió semanas atrás, su evolución médica fue tan sorprendente que incluso su familia la define como “un milagro”.

En una emotiva charla que mantuvo con Mario Massaccesi en Cuestión de Peso, Camilota, la hermana del joven, habló por primera vez del proceso que vivió al verlo debatirse entre la vida y la muerte, y de la felicidad de poder acompañarlo hoy en su recuperación: “Lo veo fuerte”, comnezó diciendo en vivo.

“Obviamente todos sabemos que es un milagro. Yo, como hermana, sentí que se me iba”, agregó, visiblemente emocionada, ante la antenta mirada de los participantes, los profesionales y el conductor.

Foto: Captura (eltrece)

Luego, recordó uno de los momentos más conmovedores que vivió con Thiago tras su recuperación: “Ayer lo cuidé, anoche lo cuidé, y cuando lo llevé al baño le digo: ‘¿Estás acá, bol...?’… se me caían las lágrimas. Porque él no se da cuenta, no tiene noción de lo que pasó en su vida a través del accidente”

Por otro lado, Camilota explicó que Thiago no recuerda nada del accidente ni de los días posteriores, y que lo último que conserva en su memoria es un momento simple pero simbólico: “Él recuerda nada más que estuvo conmigo”, explicó.

Camila Deniz: “Obviamente todos sabemos que es un milagro. Yo, como hermana, sentí que se me iba“.

Y cerró: “Dice que antes de ir a buscar la moto estaba tomando mate conmigo. Eso fue a la mañana, porque tenía médico. Lo último que recuerda es que estaba tomando mate conmigo”.