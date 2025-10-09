La historia de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sigue conmoviendo a todos. Tras el grave accidente que sufrió semanas atrás, su evolución médica fue tan sorprendente que incluso su familia la define como “un milagro”.

En una emotiva charla que mantuvo con Mario Massaccesi en Cuestión de Peso, Camilota, la hermana del joven, habló por primera vez del proceso que vivió al verlo debatirse entre la vida y la muerte, y de la felicidad de poder acompañarlo hoy en su recuperación: “Lo veo fuerte”, comnezó diciendo en vivo.

“Obviamente todos sabemos que es un milagro. Yo, como hermana, sentí que se me iba”, agregó, visiblemente emocionada, ante la antenta mirada de los participantes, los profesionales y el conductor.

Luego, recordó uno de los momentos más conmovedores que vivió con Thiago tras su recuperación: “Ayer lo cuidé, anoche lo cuidé, y cuando lo llevé al baño le digo: ‘¿Estás acá, bol...?’… se me caían las lágrimas. Porque él no se da cuenta, no tiene noción de lo que pasó en su vida a través del accidente”

Por otro lado, Camilota explicó que Thiago no recuerda nada del accidente ni de los días posteriores, y que lo último que conserva en su memoria es un momento simple pero simbólico: “Él recuerda nada más que estuvo conmigo”, explicó.

Y cerró: “Dice que antes de ir a buscar la moto estaba tomando mate conmigo. Eso fue a la mañana, porque tenía médico. Lo último que recuerda es que estaba tomando mate conmigo”.

LA FELICIDAD DE THIAGO MEDINA AL VER A SUS HIJAS TRAS SER DADO DE ALTA: “GRACIAS POR DARME UNA NUEVA VIDA”

Después de días difíciles, Thiago Medina volvió a sonreír. El exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes sociales un video que emocionó a todos sus seguidores: el momento exacto en que sus pequeñas hijas corren hacia él para abrazarlo tras recibir el alta médica.

En las imágenes, se lo ve llegando a su casa, visiblemente conmovido, mientras las nenas lo reconocen y salen corriendo a buscarlo. El abrazo fue inmediato, fuerte y lleno de emoción, un reflejo del profundo vínculo que el joven mantiene con sus hijas pese a todo lo vivido.

Junto al conmovedor video, Thiago escribió unas palabras que reflejan su gratitud y su fe: “Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas”, expresó.

“Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Gracias por darme una nueva vida”.

El posteo rápidamente se viralizó entre sus fanáticos y seres queridos que no tardaron en llenarlo de mensajes de cariño y buenos deseos.