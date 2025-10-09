El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina, quien sufró un grave accidente en moto el 12 de septiembre, recibirá el alta médica en el día de la fecha, tras ser asistido en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde le salvaron la vida.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina seguirá con la recuperación en su domicilio.

El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno.

Con un pleno acceso al derecho a la salud el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

Foto: captura de pantalla de Telefe, GH.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria.

ASÍ DANIELA CELIS COMUNICÓ LA FELIZ NOTICIA EN REDES

