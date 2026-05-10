Embestida (Thrash, en su título original) mezcla de catástrofe, terror y espíritu de serie B, una fórmula que la convirtió en uno de los éxitos inesperados de Netflix.

La película, dirigida por Tommy Wirkola —conocido por propuestas desbordadas—, apuesta por un espectáculo extremo donde los tiburones y los desastres naturales se combinan sin complejos.

Protagonizada por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou, la película tiene una duración de aproximadamente 86 minutos y se estrenó directamente en la plataforma de la N roja en abril último, donde rápidamente alcanzó el primer puesto entre lo más visto.

De qué trata Embestida

La historia se desarrolla en Annieville, un pequeño pueblo costero de Estados Unidos que se prepara para la llegada de un huracán de categoría 5. Sin embargo, lo que parecía un desastre natural controlable se convierte en una situación mucho más peligrosa.

La inundación provocada por el fenómeno arrastra a decenas de tiburones hacia la ciudad, transformando el entorno en una trampa mortal. A partir de ese momento, distintos personajes quedan atrapados y deben luchar por sobrevivir frente a una doble amenaza: la fuerza del agua y los depredadores marinos.

La película apuesta por un espectáculo extremo donde tiburones y desastres naturales se combinan sin complejos.

Entre ellos se destacan una joven con agorafobia que no logra evacuar, una mujer embarazada que entra en trabajo de parto en medio del caos y un biólogo marino que intenta rescatar a su familia.

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La película adopta una estructura coral donde las historias se cruzan en un escenario límite, ideal para quienes buscan adrenalina, criaturas peligrosas y son amantes de la exageración.

Un fenómeno inesperado en Netflix

Aunque no partía como una gran apuesta, Embestida logró cifras impactantes después de su estreno. En sus primeros días, acumuló decenas de millones de visualizaciones y se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel global.

Parte de su éxito se explica por su propuesta directa: una combinación de cine de catástrofes y películas de tiburones que no busca sofisticación, sino entretenimiento puro.

El tráiler oficial de Thrash, en Netflx.

En ese sentido, se inscribe dentro de un subgénero muy popular que incluye títulos como Sharknado, donde el exceso y el absurdo son parte del atractivo.

La crítica fue dispar, pero coincidió en un punto: la película funciona mejor cuando abraza su costado más lúdico y exagerado, sin intentar justificarse desde el realismo.

Rodaje, estilo y curiosidades

El proyecto originalmente iba a estrenarse en cines bajo el ala de Sony Pictures, pero finalmente fue adquirido por Netflix, que decidió lanzarlo directamente en streaming.

Embestida se convirtió en un éxito mundial de Netflix.

El rodaje se llevó a cabo en Australia, utilizando locaciones reales combinadas con efectos prácticos y digitales para recrear la inundación. Este enfoque permitió construir un entorno visual convincente sin depender exclusivamente de las imágenes generadas por computadora.

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Además, la película juega constantemente con el tono: combina momentos de tensión con situaciones deliberadamente exageradas, como escenas de supervivencia extrema en condiciones poco verosímiles. Ese equilibrio entre terror y humor autoparódico es una de sus marcas distintivas.

Cómo es el reparto de Embestida