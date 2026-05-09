La expansión del universo de El encargado ya es un hecho. Zambrano será la primera serie derivada del éxito protagonizado por Guillermo Francella, y estará encabezada por Gabriel Goity, quien retoma su personaje del abogado Matías Zambrano.

La ficción, producida por Disney+ junto a Pampa Films, ya inició su rodaje en 2026 y llegará a la plataforma.

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Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat -responsables también de la serie original-, la producción contará con dirección de Martín Hodara y mantendrá el tono de comedia negra con crítica social que caracterizó a la franquicia.

De qué trata Zambrano

A diferencia de El encargado, centrada en la vida de un portero de edificio, esta producción desplaza el foco hacia el mundo judicial. La historia sigue a Matías Zambrano, un abogado penalista exitoso en lo profesional pero profundamente conflictuado en su vida personal.

Francella y Goity una dupla más que probada, en el “El Encargado”.

La serie se propone explorar los claroscuros del sistema judicial argentino, abordando casos polémicos y decisiones éticamente ambiguas que pondrán a prueba al protagonista. En este contexto, el personaje se moverá entre el poder, la manipulación y los límites morales de su profesión.

El relato ampliará el universo narrativo de la serie original, pero con un tono más oscuro y centrado en los dilemas legales y personales del protagonista.

De este modo, se aleja parcialmente del microcosmos del edificio para abrirse a un escenario más amplio, atravesado por tensiones sociales y políticas.

Un spin-off que expande un fenómeno

El proyecto surge a partir del éxito de El encargado, una de las producciones argentinas más vistas del streaming en los últimos años. La serie original construyó un universo donde el poder cotidiano y la manipulación eran ejes centrales, algo que ahora se traslada al ámbito judicial.

En ese sentido, Zambrano no solo retoma a uno de los personajes más enigmáticos, sino que también profundiza en su historia, mostrando un costado más complejo y controversial.

Según adelantó el propio Goity, la nueva ficción tendrá un enfoque “más oscuro” y cargado de decisiones polémicas, lo que marca una evolución respecto al tono de la serie madre.

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Además, el desarrollo del spin-off se produce en paralelo al crecimiento de la franquicia, que ya cuenta con varias temporadas y una base sólida de audiencia.

Producción y datos clave

La serie contará con la participación de Guillermo Francella como productor ejecutivo, reforzando el vínculo directo con la obra original.

El rodaje comenzó en 2026 y se espera que la primera temporada tenga un formato similar al de El encargado, con episodios de corta duración (entre 30 y 40 minutos), aunque la cantidad total de capítulos aún no fue confirmada oficialmente.

El Encargado tendrá su spin off llamado Zambrano.

El tono combinará humor negro, crítica social y drama, elementos característicos de los creadores. A su vez, la ambientación en el ámbito judicial permitirá abordar nuevas temáticas, ampliando el alcance narrativo de la franquicia.

Cómo será el reparto de Zambrano

Con un personaje central fuerte y un universo narrativo en expansión, Zambrano se perfila como una de las producciones argentinas más esperadas del streaming.

Hasta el momento se sabe que Goity se pondrá en la piel de Zambrano, pero no mucho más. El resto de los nombres no salieron a la luz… hasta ahora.