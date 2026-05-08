En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, Sabrina Rojas recordó una reunión que organizaron junto a Natalie Weber y Martín Salwe para celebrar este nuevo desafío laboral -encuentro que se realizó en la casa de su flamante novio José “Pepe” Chatruc- y dio que hablar con sus explosivas declaraciones.

“Comimos asado, no lo hizo Pepe, pero él cocina muy bien. Lo hizo una persona que contrató él, viste que él es muy espléndido”, comenzó diciendo Sabrina, destacando el estilo del exfutbolista como anfitrión.

Fue entonces cuando Sabrina fue un paso más allá y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a sus exparejas, Luciano Castro y El Tucu López: “Yo siempre estuve con novios que eran cero espléndidos, pero este es espléndido total, al fin”, lanzó sin filtro. Y cerró, despertando carcajaas en el estudio: “Por fin chu... la correcta”.

¡Ah, bueno!

Foto: Captura de video de X (@bondi_liveok)

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LA FILOSA RESPUESTA DE JOSÉ CHATRUC A UN SEGUIDOR QUE QUISO ARRUINARLE EL ROMANCE CON SABRINA ROJAS

En medio de un presente sentimental que no pasa desapercibido, José Chatruc volvió a demostrar que no solo tiene pasado en la cancha, sino también cintura para responder en las redes sociales.

Todo ocurrió durante el cumpleaños de Sabrina Rojas, donde el exjugador le dedicó un romántico mensaje que rápidamente se llenó de reacciones. Sin embargo, entre los comentarios de apoyo y felicitaciones, apareció uno que intentó pinchar el globo del romance: “3 meses les doy”.

Lejos de ignorarlo, Chatruc eligió el camino del humor ácido y respondió sin filtro: “Vamos 4”, devolviendo la chicana con ironía y dejando en claro que no piensa dejar pasar los comentarios malintencionados.

Foto: Captura de Instagram Stories (@chismesdeker) Por: Fabiana Lopez

Horas antes de ese cruce viral, Chatruc ya había mostrado su costado más romántico al dedicarle un sentido mensaje a Rojas por su cumpleaños: “¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! ‘Paso a paso’, me dice la reina y para mí es una frase de campeonato”, escribió, dejando en claro que el vínculo viene en ascenso.

¡Que viva el amor!