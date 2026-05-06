En medio de un presente sentimental que no pasa desapercibido, José Chatruc volvió a demostrar que no solo tiene pasado en la cancha, sino también cintura para responder en las redes sociales.

Todo ocurrió durante el cumpleaños de Sabrina Rojas, donde el exjugador le dedicó un romántico mensaje que rápidamente se llenó de reacciones. Sin embargo, entre los comentarios de apoyo y felicitaciones, apareció uno que intentó pinchar el globo del romance: “3 meses les doy”.

Lejos de ignorarlo, Chatruc eligió el camino del humor ácido y respondió sin filtro: “Vamos 4”, devolviendo la chicana con ironía y dejando en claro que no piensa dejar pasar los comentarios malintencionados.

Foto: Captura de Instagram Stories (@chismesdeker) Por: Fabiana Lopez

Horas antes de ese cruce viral, Chatruc ya había mostrado su costado más romántico al dedicarle un sentido mensaje a Rojas por su cumpleaños: “¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! ‘Paso a paso’, me dice la reina y para mí es una frase de campeonato”, escribió, dejando en claro que el vínculo viene en ascenso.

¡Que viva el amor!

José Chatruc

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SABRINA ROJAS SE METIÓ EN EL ESCÁNDALO ENTRE PAULA CHAVES Y XIMENA CAPRISTO: POR QUIÉN TOMÓ PARTIDO

El cruce entre Paula Chaves y Ximena Capristo sigue dando que hablar, y ahora quien se metió de lleno fue Sabrina Rojas, que no esquivó el tema y dejó en claro de qué lado está.

En una nota que dio a Los Profesionales con Flor, el ciclo que conduce Flor de la Ve por elnueve, Sabrina se mostró sorprendida por la vigencia del conflicto: “Me sorprende que sigan surgiendo cosas, hace tantos años que no nos vemos todas. Como que me sorprende que algo no caduque”, comenzó diciendo.

A la hora de tomar postura, fue sincera pero cuidadosa: “Tengo una amistad desde hace muchos años con Paula. No quiero desmentir a Ximena, pero al mismo tiempo me parece muy extraño que Paula pueda hacer un chiste o referirse con un niño así”, lanzó, dejando entrever su inclinación.

Foto: Captura (elnueve)

Sin embargo, aclaró que no fue testigo directo de los hechos (Capristo aseguró que Paula hizo un chiste sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti): “No lo sé, yo no estaba ahí. No quiero opinar mucho porque es agrandar un tema que, para nosotras, por lo menos para Paula y para mí, ya está”.

Además, Rojas reveló que mantiene buen vínculo con ambas partes: “Con ‘la Negra’ tengo buenísima relación. Me la cruzo en el fútbol y todo, pero nunca tocamos el tema. Tal vez deberíamos algún día tocarlo”.

Foto: Instagram (@chavespauok)

Incluso deslizó que hay versiones cruzadas: “A veces ‘la Negra’ cuenta cosas que yo desconozco o siento que las tiene tergiversadas”, manifestó.

Finalmente, dejó en claro por qué le cuesta creer en las acusaciones hacia Chaves: “Con lo que ama la maternidad, lo que le significan los niños, no la creo capaz ni de hacer un chiste. Pero como dije, yo no estuve ahí. Siento que Xime se contradijo en un par de cosas. Encontré contradicciones, pero no la quiero desmentir porque no estaba ahí”, cerró.