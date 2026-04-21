Ximena Capristo volvió a apuntar con todo contra Paula Chaves y protagonizó un fuerte momento en vivo luego de escuchar las declaraciones de la conductora de Olga.
La semana pasada, Capristo había contado en SQP que el vínculo con Chaves se rompió por un chiste que consideró desubicado sobre su hijo Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti. Sin embargo, Paula desmintió esa versión en una nota emitida el 20 de abril y aseguró que su relación siempre fue con Conti.
“No me interesa ese tema. Cada cuatro meses pasa algo. Mi vínculo siempre fue con Gustavo. Pedro sigue hablando. No me interesa”, expresó Chaves.
Ximena Capristo explotó contra Paula Chaves en vivo y la acusó de mentir
Al escuchar estas palabras, Capristo reaccionó con enojo y dio su versión en vivo: “El viernes ella dijo que habla con Gustavo. Entonces yo lo llamé a Gus y me dijo que hace años que no habla con Paula”.
Además, la panelista de Yanina Latorre aclaró: “Yo nunca dije que fui amiga de Paula”.
Indignada, Ximena redobló la apuesta: “¡Lo que dice es mentira! Gus me dijo que hace años que no habla con ella. Con Pedro se hablan alguna pavada cada tanto, pero no son amigos”.
En medio del cruce, Yanina Latorre leyó un mensaje que le envió Paula Chaves, lo que terminó de encender el clima en el estudio. “Por Dios, es gravísimo lo que dijo. Jamás opinaría de un menor, por mis hijos. Yo hablo con Gustavo, Pedro también”, decía el texto.
La reacción de Capristo fue inmediata: “¡Es mentira! A Yanina le dijo que era amiga de Gustavo y está mintiendo otra vez”.
Finalmente, visiblemente molesta, cerró con un fuerte descargo: “Me enoja porque me quieren hacer quedar como una mentirosa. No soy falsa, soy una mina real. Y no hizo solo un comentario sobre mi hijo, también habló de otros hijos”.
Antes de terminar, lanzó una frase contundente: “No quiero hablar más de esta mujer, que dice que hablo de ella cada cuatro meses para salir en un portal”.