La última fiesta de Gran Hermano Generación Dorada tuvo de todo: música, baile, diversión y un momento que no pasó inadvertido para nadie. Luego de quedar en el centro de la escena por su fuerte cruce con Nenu López y recibir las críticas de gran parte de la casa, Luana Fernández decidió dejar las polémicas de lado por una noche y entregarse al disfrute.

En medio del clima festivo que se vivió dentro del reality, la participante se mostró muy compinche con Juan Carlos “JC” López, uno de los recientes ingresos al juego. Entre risas, miradas cómplices y movimientos cada vez más sensuales en la pista, ambos fueron elevando la temperatura de la velada.

Lo que comenzó como un baile cargado de química terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Sin poder ocultar la atracción que existe entre ellos, Luana y JC sellaron su acercamiento con un chape furioso que sorprendió a sus compañeros y encendió las redes sociales.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

Así, la joven dejó atrás por unas horas los conflictos que venía atravesando dentro de la casa y se permitió vivir una noche diferente, marcada por la pasión y la conexión con el nuevo jugador.

Cabe recordar que JC, quien se desempeña como bailarín y stripper, ya había adelantado su personalidad durante su presentación antes de ingresar al reality: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”, había asegurado.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

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LA FEROZ PELEA ENTRE LUANA Y NENU QUE SACUDIÓ GRAN HERMANO E INCENDIÓ LAS REDES

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar al borde del colapso tras un explosivo enfrentamiento entre Luana Fernández y Nenu López que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Nenu reclamó por una serie de prendas que no encontraba y apuntó directamente contra Luana, quien lo había escondido en distintas zonas de la casa: “Tenés 24 horas para devolvérmela”, lanzó, visiblemente molesta.

Sin embargo, Luana negó cualquier haberse quedado con dichas pertenencias: “No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí”. A lo que Nenu no retrocedió y redobló la apuesta: “Dije que eras una chorra y que eras una atrevida”.

Luana de Gran Hermano juró vengarse de Zunino y Nenu tras el apasionado beso en su cara (Captura de Telefe)

Cuando parecía que ya no podían lastimarse más, llegó el golpe final. “Hablá más fuerte porque con esa voz de pit... no se escucha nada de lo que decís”, disparó Luana. Y Luana cerró con una frase que terminó de incendiar la pelea: “Con esta voz de pi... me quedé con tu chico”.

El feroz ida y vuelta no tardó en viralizarse en las redes, donde los seguidores del reality se dividieron entre quienes apoyaron a Luana y quienes defendieron a Nenu.