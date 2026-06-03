La tensión amorosa sumó un nuevo capítulo en Gran Hermano Generación Dorada. Luego de quedar expuesta durante el vivo en el que Franco Zunino y Nenu López protagonizaron un apasionado beso, Luana Fernández explotó de bronca y lanzó una advertencia que no pasó desapercibida en redes.

La participante, que hasta el ingreso de Nenu mantenía un vínculo sentimental libre con Zunino dentro de la casa, no logró disimular su malestar al ver cómo el influencer quedó completamente cautivado por la nueva integrante del reality.

Luana de Gran Hermano juró vengarse de Zunino y Nenu tras el apasionado beso en su cara (Captura de Telefe)

Gran Hermano: Luana Fernández juró vengarse de Zunino y Nenu tras el apasionado beso

A solas en el jardín, mientras fumaba, Luana se descargó sin filtros sobre la actitud de ambos.

“Ni con Fabio me atreví a tanto. Una vergüenza ella y él. Horrible”, disparó, en referencia a Fabio Agostini, el participante de La Casa de los Famosos con quien tuvo un breve coqueteo durante su paso por el reality.

Pero eso no fue todo. Con evidente enojo, la influencer dejó entrever que podría tomar represalias dentro del juego.

“Horribles los dos. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. Qué lástima que llegué tarde ayer a hacer la espontánea, pero me la van a pagar de alguna manera”, aseguró Luana.

El beso de Zunino y Nenu que desató el enojo

Todo ocurrió durante el vivo del 2 de junio, cuando Santiago del Moro invitó a Andrea del Boca a explicar cómo se realiza un beso de ficción.

En medio del juego, varios participantes propusieron que Franco Zunino y Nenu López fueran los encargados de demostrarlo.

“Si quiere Nenu, yo no tengo problemas”, respondió él. “Tengo gripe, ¿se puede igual?”, contestó ella entre risas.

Acto seguido, ambos se besaron apasionadamente frente a toda la casa.

“Me comió la boca”, comentó Nenu. Sin embargo, el momento no terminó ahí. Zunino pidió un segundo beso: “Un poco más, un beso más fuerte”, dijo, generando una escena todavía más intensa.

Gran Hermano: Luana está celosa del vínculo de Zunino con Nenu (Telefe)

Mientras tanto, las cámaras enfocaron a Luana, cuya reacción rápidamente se volvió viral en redes sociales. Aunque intentó mostrarse relajada, los gestos de incomodidad fueron evidentes.

Incluso, cuando Del Moro le preguntó si quería sumarse al juego y besar a alguien, ella prefirió mantenerse al margen.

Ahora, tras su explosivo descargo, la gran incógnita dentro de Gran Hermano Generación Dorada es si Luana llevará adelante su promesa y buscará vengarse de Zunino y Nenu dentro del juego.