La falta de comida volvió a convertirse en uno de los temas más sensibles dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y, esta vez, una impactante secuencia protagonizada por Luana Fernández encendió las alarmas entre los seguidores del reality de Telefe.

Desde hace varias semanas, los participantes enfrentan serias dificultades para abastecerse de alimentos debido a los malos resultados obtenidos en las pruebas semanales y a las sanciones aplicadas por la producción tras distintos incumplimientos del reglamento. En ese contexto, un video que comenzó a circular en redes sociales generó una fuerte repercusión.

Las imágenes muestran a Luana dentro del baño de la casa, sentada sobre el inodoro e intentando comer a escondidas para no ser descubierta por sus compañeros. Sin embargo, el momento quedó registrado por una de las cámaras de Gran Hermano y rápidamente se viralizó en las redes.

Foto: Captura de video de X (@itslautrolo)

La situación quedó expuesta cuando uno de los participantes golpeó la puerta para ingresar al baño. Con la boca llena y sin perder tiempo, la joven respondió: “Ocupado”, dejando al descubierto que estaba atravesando un momento de extrema necesidad.

Pero eso no fue todo. Según se pudo ver en las imágenes, Luana intentó guardar un trozo de pan en uno de sus bolsillos para conservarlo y consumirlo más adelante. Al no lograr esconderlo, optó por terminar de comer rápidamente lo que le quedaba.

Minutos después, la participante reconoció ante las camáras lo que hizo a escondidas: “Si no me dejan comer, voy a robar, así de corta“, lanzó. Y cerró, tajante: “Yo de hambre no me voy a cag... Porque ellos ayer se comieron las cucharadas más grandes de helado. Porque a Yipio ayer le puso un pollo así gigante. Yo veo esas cosas”.

Luana Fernández: “Si no me dejan comer, voy a robar, así de corta“.

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ACUSAN A ANDREA DEL BOCA DE FINGIR ESTAR ENFERMA EN GRAN HERMANO PARA DAR LÁSTIMA: EL VIDEO

Un nuevo momento de Gran Hermano: Generación Dorada quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video protagonizado por Andrea del Boca y Santiago del Moro. El intercambio, que parecía una charla cotidiana dentro de la casa, terminó generando una catarata de comentarios en las redes sociales.

Todo comenzó cuando la participante aguardaba la vuelta del conductor durante una transmisión en vivo: “¿Cómo estás, André? Que te noto la voz más o menos”, quiso saber del Moro al ver a la actriz esperando en el living de la casa.

Fue entonces cuando Andrea explicó que estaba atravesando un cuadro gripal: “Estoy... bueno, como se me escucha, con mucha gripe”, aseguró, con la voz visiblemente entrecortada.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Aunque el diálogo parecía inofensivo, el fragmento comenzó a circular rápidamente en las redes donde algunos usuarios interpretaron que la participante buscaba generar empatía en el público al mostrarse afectada por la gripe, debido a que segundos antes parecía estar mejor de la voz.