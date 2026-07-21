La torta más fácil y rápida para acompañar el mate es esta torta matera de manzana “de un solo paso”. Solo requiere mezclar huevos, azúcar, aceite, harina, un chorrito de leche y manzanas. Queda superhúmeda, esponjosa y no necesitás batidora.

Ingredientes

• 2 manzanas (verdes o rojas)

• 2 huevos

• ½ taza de azúcar (aprox. 100 g)

• ¼ taza de aceite (girasol o maíz)

• ¼ taza de leche

• 1 ½ taza de harina leudante

• Esencia de vainilla o canela a gusto (opcional)

• 1 cda. de azúcar extra (para espolvorear por encima)

Paso a paso de la torta de manzana

1. Preparación de las frutas: Pelá una manzana y cortala en cubitos pequeños. Cortá la otra manzana en rodajas finas para decorar (podés dejarle la cáscara para un mejor aspecto visual).

2. Mezclado: En un bowl, batí a mano los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche y la esencia de vainilla; mezclá bien.

3. Incorporación de secos: Sumá la harina leudante tamizada y revolvé hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos. Integrá los cubitos de manzana a la mezcla.

4. Armado: Verté la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado (22 a 24 cm de diámetro). Distribuí las rodajas de manzana por encima y espolvoreá con una cucharada de azúcar para lograr un acabado crocante.

5. Cocción: Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Estará lista cuando al pinchar el centro con un palillo o cuchillo, este salga limpio.