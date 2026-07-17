Preparar yogur casero es mucho más sencillo de lo que parece. Con apenas dos ingredientes y unas pocas horas de reposo se puede obtener un producto cremoso, natural y sin aditivos, ideal para desayunos, meriendas o como base para otras recetas.

La propuesta, popularizada por Jimena Monteverde, permite elaborar un yogur con excelente textura utilizando únicamente leche entera y un yogur natural, que actúa como fermento. Además de ser una opción económica, tiene la ventaja de que se puede personalizar con frutas, miel, semillas o frutos secos una vez terminado.

Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde. Foto: Freepik

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, el yogur aporta proteínas, calcio, vitamina B12 y probióticos, microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecen una buena digestión. Prepararlo en casa también evita el agregado de azúcares, saborizantes y conservantes presentes en muchas versiones industriales.

Consejos para que quede más cremoso

Usar leche entera ayuda a conseguir una textura más espesa y suave.

Si se busca un yogur estilo griego , se puede colar durante unas horas con una tela fina o un filtro de café para eliminar parte del suero.

Reservar una porción del yogur recién preparado permite utilizarla como fermento para las próximas tandas, aunque se recomienda hacerlo solo 3 o 4 veces antes de reemplazarlo por un yogur nuevo.

También se puede aromatizar con esencia de vainilla, canela o ralladura de limón una vez finalizado el proceso de fermentación.

Comensales 4 Ingredientes 3 litros de leche entera (preferentemente fresca y pasteurizada, no ultrapasteurizada).

litros de leche entera (preferentemente fresca y pasteurizada, no ultrapasteurizada). Un yogur natural sin azúcar ni sabores agregados.

Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

Procedimiento

Calentar la leche en una olla hasta alcanzar aproximadamente 85 °C. Si no se dispone de un termómetro, retirar del fuego cuando comience a humear, sin dejar que hierva. Dejar enfriar la leche hasta unos 45 °C. Debe sentirse caliente al tacto, pero sin quemar. Agregar el yogur natural y mezclar suavemente hasta que quede completamente integrado. Tapar el recipiente y dejar fermentar entre 8 y 12 horas en un lugar cálido. Una buena opción es envolver la olla con una manta o colocarla dentro del horno apagado con la luz encendida. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas. El frío permitirá que el yogur adquiera una textura más firme y un sabor más equilibrado. Servir solo o acompañar con frutas frescas, miel, granola, semillas o frutos secos , según el gusto de cada uno.

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