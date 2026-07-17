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Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde

La cocinera ofrece su versión de un clásico para hacerlo muy fácil en casa y disfrutarlo el doble.

Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde
Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde. Foto: Freepik

Preparar yogur casero es mucho más sencillo de lo que parece. Con apenas dos ingredientes y unas pocas horas de reposo se puede obtener un producto cremoso, natural y sin aditivos, ideal para desayunos, meriendas o como base para otras recetas.

La propuesta, popularizada por Jimena Monteverde, permite elaborar un yogur con excelente textura utilizando únicamente leche entera y un yogur natural, que actúa como fermento. Además de ser una opción económica, tiene la ventaja de que se puede personalizar con frutas, miel, semillas o frutos secos una vez terminado.

Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde. Foto: Freepik
Cómo hacer yogur casero con solo dos ingredientes, la receta infalible de Jimena Monteverde. Foto: Freepik

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, el yogur aporta proteínas, calcio, vitamina B12 y probióticos, microorganismos beneficiosos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecen una buena digestión. Prepararlo en casa también evita el agregado de azúcares, saborizantes y conservantes presentes en muchas versiones industriales.

Consejos para que quede más cremoso

  • Usar leche entera ayuda a conseguir una textura más espesa y suave.
  • Si se busca un yogur estilo griego, se puede colar durante unas horas con una tela fina o un filtro de café para eliminar parte del suero.
  • Reservar una porción del yogur recién preparado permite utilizarla como fermento para las próximas tandas, aunque se recomienda hacerlo solo 3 o 4 veces antes de reemplazarlo por un yogur nuevo.
  • También se puede aromatizar con esencia de vainilla, canela o ralladura de limón una vez finalizado el proceso de fermentación.
Comensales
4

Ingredientes

  • 3 litros de leche entera (preferentemente fresca y pasteurizada, no ultrapasteurizada).
  • Un yogur natural sin azúcar ni sabores agregados.
Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.
Captura de eltrece, La Noche de Mirtha.

Procedimiento

  1. Calentar la leche en una olla hasta alcanzar aproximadamente 85 °C. Si no se dispone de un termómetro, retirar del fuego cuando comience a humear, sin dejar que hierva.
  2. Dejar enfriar la leche hasta unos 45 °C. Debe sentirse caliente al tacto, pero sin quemar.
  3. Agregar el yogur natural y mezclar suavemente hasta que quede completamente integrado.
  4. Tapar el recipiente y dejar fermentar entre 8 y 12 horas en un lugar cálido. Una buena opción es envolver la olla con una manta o colocarla dentro del horno apagado con la luz encendida.
  5. Llevar a la heladera durante al menos 4 horas. El frío permitirá que el yogur adquiera una textura más firme y un sabor más equilibrado.
  6. Servir solo o acompañar con frutas frescas, miel, granola, semillas o frutos secos, según el gusto de cada uno.

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