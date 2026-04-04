La cocinera Jimena Monteverde volvió a conquistar a sus seguidores con una propuesta simple, fresca y práctica para resolver cualquier comida del día.

A través de sus redes sociales, la chef compartió una receta de wraps caseros que se volvió tendencia por su facilidad de preparación y su versatilidad a la hora de elegir el relleno.

Actual conductora del ciclo La cocina rebelde, la cocinera Jimena Monteverde mantiene una fuerte conexión con su comunidad digital, donde diariamente publica ideas gastronómicas pensadas para quienes buscan platos rápidos sin resignar sabor.

Jimena Monteverde enseñó a preparar wraps caseros: receta rápida y fresca . (Foto: Instagram @jimemonteverde)

WRAPS DE CARNE O POLLO, POR JIMENA MONTEVERDE

Ingredientes (3 wraps grandes)

Masa:

300 g de harina 0000 o integral 3 cdas de aceite Sal Agua tibia (aprox 150 cc)

Relleno:

400 g de carne o pollo en tiras

1/2 morrón rojo

1/2 morrón verde

1 cebolla

Sal y aceite

1 provoleta rallada u otro queso a elección

1 o 2 paltas, a gusto

Queso crema para untar

Paso a paso

“Colocar la harina en un bowl, sumar la sal y el aceite. Agregar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave. Amasar unos minutos, dividir en bollos y dejar descansar. Estirar bien finitos. Cocinar en sartén limpia y bien caliente, de ambos lados”, empezó Jimena.

Uno de los secretos clave llegó al finalizar la cocción. “Apenas salen del fuego, enrollarlos en caliente para que no se quiebren”, agregó.

La propuesta admite múltiples combinaciones, pero la chef sugirió una opción clásica y equilibrada: “Saltear la carne o el pollo con aceite y sal. Sumar la cebolla y los morrones en tiras y cocinar hasta que estén tiernos. Para el armao untar los wraps con queso crema. Agregar el salteado, el queso rallado y la palta”.