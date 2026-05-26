Música, vuelo, agua, adrenalina y emoción. Fuerza Bruta regresa a Buenos Aires con una nueva temporada de “AVEN”, el espectáculo inmersivo que se convirtió en uno de los grandes fenómenos teatrales argentinos a nivel internacional.

La experiencia podrá disfrutarse del 4 de junio al 2 de agosto en Sala SinPiso, en plena temporada de vacaciones de invierno.

Luego de presentarse en países como Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea, la compañía vuelve a su ciudad con una propuesta renovada, más intensa y sensorial, pensada para grandes y chicos.

Fuerza Bruta. Foto: prensa

“AVEN”: el show de Fuerza Bruta que cambia en cada función

Lejos de ser un espectáculo convencional, “AVEN” propone una experiencia inmersiva donde el público deja de ser espectador pasivo para transformarse en parte de la acción.

Fuerza Bruta mantiene una premisa clara desde sus inicios: ningún show es igual al anterior. Las escenas mutan, las visuales se transforman y nuevas intervenciones aparecen constantemente para reinventar la experiencia función tras función.

Fuerza Bruta. Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

Quienes ya hayan visto el espectáculo en otras temporadas volverán a encontrarse con una propuesta completamente renovada, atravesada por vuelos sobre el público, música en vivo, universos visuales envolventes y escenas que apelan a los cinco sentidos.

Fuerza Bruta. Foto: prensa

Un clásico de las vacaciones de invierno en Buenos Aires

Con funciones de jueves a domingos, “AVEN” se consolida una vez más como uno de los planes más elegidos para las vacaciones de invierno en Buenos Aires. La propuesta es ATP y está diseñada para que tanto adultos como chicos puedan sumergirse en un universo de celebración colectiva, movimiento y emoción.

Fuerza Bruta. Foto: prensa Por: CANDEALLENDE

El espectáculo se desarrolla en Sala SinPiso, el espacio especialmente diseñado para potenciar la experiencia inmersiva que caracteriza a la compañía.

Desde hace años, Fuerza Bruta se posiciona como uno de los proyectos escénicos argentinos de mayor proyección internacional, llevando su lenguaje performático a distintos escenarios del mundo.