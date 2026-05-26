El fenómeno de María Becerra no se detiene. Tras agotar seis funciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante anunció una séptima fecha de su espectáculo “Quimera” en formato 360°, una propuesta que promete una experiencia inmersiva para sus fanáticos.

Las funciones programadas para el 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre de 2026 ya se encuentran completamente agotadas, lo que llevó a la artista a confirmar un nuevo show para el 26 de noviembre.

María Becerra en el Movistar Arena: nueva fecha confirmada

Con una demanda récord de entradas, María Becerra volverá a presentarse en el Movistar Arena con una séptima función de “Quimera”, el espectáculo con el que recorrerá los éxitos más importantes de su carrera y las canciones de su nueva etapa artística.

La nueva fecha será:

26 de noviembre de 2026 – Movistar Arena, Buenos Aires

Cuándo salen a la venta las entradas para María Becerra

La venta general de entradas para el nuevo show comenzará el miércoles 27 de mayo a las 13 horas.

Los tickets podrán adquirirse con todos los medios de pago a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Un éxito sin precedentes para “Quimera”

El anuncio de una séptima función confirma el enorme momento que atraviesa María Becerra. Con seis fechas agotadas en tiempo récord, la artista reafirma su lugar como una de las figuras más convocantes de la música argentina y latinoamericana.

El show “Quimera” en formato 360° promete una puesta en escena innovadora, con un escenario central diseñado para ofrecer una experiencia única desde cualquier ubicación del estadio.