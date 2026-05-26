Nathy Peluso quedó en el centro de la polémica luego de compartir imágenes de su impactante transformación física. En redes sociales, muchos usuarios aseguraron que la artista habría recurrido al Ozempic, el medicamento utilizado para adelgazar que se volvió tendencia entre celebridades.

El video de Nathy Peluso que generó la polémica

Cansada de los comentarios, la cantante decidió romper el silencio y publicó un contundente descargo en el que negó haber usado la famosa medicación y mostró parte de su exigente entrenamiento físico.

“Para los que estuvieron con que Ozempic… ¿Yo voy a dejar de comer? Después de todos estos años, ¿yo voy a dejar de comer?”, comenzó diciendo Nathy en un video que compartió en Instagram.

Luego, detalló la intensa rutina que mantiene diariamente: “Gimnasio, cardio, peso, pilates, escaleras, 10 mil pasos al día o más. Pollo, espárragos, boniato, papa… ¿Yo voy a dejar de comer? No. Yo soy una perra laburadora. ¿Qué Ozempic?”.

El letal descargo de Nathy Peluso tras las críticas por su impactante cambio físico

El video rápidamente se viralizó y abrió un fuerte debate en redes sociales. Mientras algunos seguidores defendieron a la cantante y destacaron su disciplina física, otros cuestionaron su notable pérdida de peso.

Muchos fans recordaron que Nathy Peluso siempre reivindicó, incluso en sus canciones, las curvas y los cuerpos voluptuosos, por lo que su cambio físico sorprendió a parte de su público.

En paralelo, también hubo usuarios que insistieron con la teoría de que la artista se habría sumado a la tendencia de usar Ozempic para adelgazar, algo que ella negó de manera tajante.

Acusaron a Nathy Peluso de usar una inyección para adelgazar por su impactante cambio físico (captura de TikTok)

Así es la exigente rutina física de Nathy Peluso

Nathy Peluso, entrenando a full (video de la cuenta oficial de Nathy Peluso. TikTok)