Las alergias respiratorias afectan a millones de personas en Argentina y suelen intensificarse durante los cambios de estación, especialmente en otoño y primavera. Polen, humedad, ácaros y polvo son algunos de los desencadenantes más frecuentes de síntomas como congestión nasal, estornudos, picazón de ojos y tos.

Aunque muchas personas recurren directamente a antihistamínicos, especialistas aseguran que ciertos hábitos diarios pueden ayudar a reducir notablemente las molestias sin necesidad de medicación constante.

Desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) destacan que controlar el ambiente y evitar los desencadenantes es una de las herramientas más efectivas para convivir mejor con las alergias.

Los hábitos que ayudan a combatir las alergias sin remedios

Ventilar la casa en horarios adecuados

Los especialistas recomiendan abrir puertas y ventanas temprano por la mañana o después de la lluvia, cuando hay menos concentración de polen en el aire.

En días secos, ventosos o con mucho polen, aconsejan limitar la ventilación prolongada.

Cómo combatir las alergias sin medicación: los hábitos que recomiendan los especialistas (Foto: Gemini)

Cambiar y lavar las sábanas con frecuencia

Los ácaros suelen acumularse en colchones, almohadas y ropa de cama. Por eso, los alergistas sugieren lavar las sábanas una vez por semana con agua caliente.

También recomiendan evitar acolchados pesados y peluches en exceso dentro de la habitación.

Mantener la casa libre de polvo

Una limpieza frecuente puede hacer una gran diferencia. Lo ideal es usar trapos húmedos para evitar que el polvo quede suspendido en el aire.

Además, aconsejan aspirar alfombras, cortinas y sillones regularmente.

Lavarse el pelo al volver de la calle

El polen y otros alérgenos pueden quedar adheridos al cabello y la ropa. Por eso, muchos especialistas recomiendan ducharse o lavarse el pelo después de pasar mucho tiempo al aire libre.

Usar solución fisiológica nasal

El lavado nasal con solución salina ayuda a limpiar las vías respiratorias y disminuir la congestión causada por polvo, polen y contaminación ambiental.

Es uno de los métodos más recomendados por médicos para aliviar síntomas leves de forma natural.

Evitar secar la ropa al aire libre

Durante épocas de alto nivel de polen, la ropa mojada puede acumular partículas alergénicas. Por eso, aconsejan secarla dentro de casa o en secadora cuando sea posible.

Qué alimentos pueden ayudar

Algunos especialistas también señalan que una alimentación equilibrada puede colaborar con la reducción de procesos inflamatorios.

Las frutas cítricas, el pescado, el jengibre y los alimentos ricos en antioxidantes pueden favorecer el sistema inmune y ayudar a disminuir molestias respiratorias.

Además, mantener una buena hidratación contribuye a fluidificar secreciones y aliviar la irritación de garganta.

Cuándo consultar a un médico

Los expertos advierten que, si los síntomas son persistentes, afectan el sueño o dificultan la respiración, es importante consultar a un alergista.

También recomiendan evitar la automedicación prolongada y realizar estudios para identificar con precisión qué desencadena la alergia.

Según remarcan desde entidades médicas argentinas, combinar prevención, higiene ambiental y seguimiento profesional suele ser la mejor estrategia para controlar las alergias a largo plazo.