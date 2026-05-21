Con la llegada de las noches más frías, muchas personas buscan formas prácticas de calentar la cama antes de dormir y evitar el incómodo impacto de las sábanas heladas. Aunque la calefacción suele ser la opción más utilizada, existen varios trucos caseros que ayudan a conservar el calor de manera rápida y económica.

Uno de los métodos más clásicos y efectivos es usar una bolsa de agua caliente. Solo hay que llenarla con agua tibia o caliente y dejarla entre las sábanas unos 10 o 15 minutos antes de acostarse. El calor se distribuye rápidamente y deja la cama mucho más confortable.

Otra alternativa muy utilizada es colocar una botella resistente con agua caliente dentro de la cama. Muchas personas también recurren al secador de pelo: tirar aire caliente entre las sábanas durante uno o dos minutos puede hacer una gran diferencia en noches de mucho frío.

El truco casero que ayuda a conservar el calor durante toda la noche

Las mantas de polar, flannel o telas térmicas ayudan a mantener la temperatura corporal y evitan que el calor se pierda rápidamente. Además, usar medias térmicas o mantener los pies calientes antes de dormir permite que el cuerpo entre en calor más rápido.

Otro truco viral es el de la bolsita de arroz caliente. Consiste en llenar una bolsa de tela con arroz y calentarla algunos segundos en el microondas. Luego se coloca dentro de la cama para generar un efecto similar al de una almohadilla térmica.

Incluso hay quienes recomiendan calentar el pijama unos minutos antes de usarlo, ya sea cerca de una fuente segura de calor o con el secador de pelo.

Qué hay que evitar al momento de calentar la habitación

Especialistas recuerdan que nunca se deben usar braseros dentro de ambientes cerrados ni dormir con artefactos peligrosos encendidos, ya que pueden provocar intoxicaciones o incendios.

Por eso, los trucos caseros simples y seguros siguen siendo una de las opciones más elegidas para atravesar las noches frías del invierno.