La fiesta de los Martín Fierro 2026 fue el escenario de una emotiva reconciliación entre dos figuras históricas del espectáculo argentino: Moria Casán y Georgina Barbarossa se abrazaron después de 26 años de distanciamiento.

Tres días después del inesperado encuentro, las conductoras de La Mañana con Moria y A la Barbarossa protagonizaron un dúplex en vivo entre eltrece y Telefe, donde limaron asperezas, recordaron anécdotas y terminaron las dos completamente emocionadas.

La frase de Moria que hizo llorar a Georgina Barbarossa en plena reconciliación (captura de eltrece)

Dúplex histórico: Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en vivo tras 26 años de pelea

“Esto es algo histórico porque estamos haciendo un dúplex con Barbarossa, ella en Telefe y yo en eltrece. Después de 26 años nos hablamos”, expresó Moria Casán al comenzar la charla.

Luego, la diva remarcó el impacto que tuvo el abrazo que compartieron en los Martín Fierro: “Porque el otro día que nos subimos al escenario y nos abrazamos, no nos hablamos por teléfono”.

Conmovida, Georgina respondió: “Me conmoviste tanto con ese abrazo y me dijiste palabras tan lindas, que me emocioné, me quedé conmovida”.

En ese clima íntimo y sincero, Moria profundizó sobre lo que sintió al reencontrarse con su ex amiga: “La validación de nuestra amistad pasa por otro lado del ego, porque acá lo dejo de lado. Estábamos distanciadas y lo que sentí fue abrazarte y decirte lo que te dije. Fue genuino, en una fiesta, un programa expuesto, pero sin buscar repercusión. Me salió realmente abrazarte”.

“A mí también”, respondió Barbarossa, ya visiblemente movilizada.

Sin embargo, el momento más fuerte llegó segundos después, cuando Moria lanzó una frase que quebró en vivo a Georgina: “Cuando te vi y te abracé me di cuenta de que nunca te dejé de querer”.

La frase de Moria que hizo llorar a Georgina Barbarossa en plena reconciliación (eltrece)

Las dos terminaron lagrimeando al aire y emocionaron tanto a sus compañeros como al público que seguía el dúplex desde ambos programas.

“Ahora van a decir ‘estas dos viejas chotas que lloran’”, bromeó Casán para distender el clima.

Y enseguida agregó: “Nunca te dejé de querer porque nos divertíamos. Nuestra amistad estaba atravesada por el humor. No podíamos ni hablar de la risa. No era una amistad quejosa y estábamos atravesadas por todos los problemas”.

“Las dos lloramos, me muero… estamos recuperando nuestra amistad”, cerró Moria, dejando en claro que el histórico enfrentamiento quedó definitivamente atrás.