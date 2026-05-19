La gala de los Premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más inesperados y comentados de la noche: el reencuentro entre Moria Casán, Carmen Barbieri y Georgina Barbarossa, quienes volvieron a saludarse públicamente después de años de tensión y declaraciones cruzadas, y desde Ciudad te mostramos el épico momento.

Durante la alfombra roja y los distintos momentos de la ceremonia, las tres figuras coincidieron en el evento y sorprendieron al mostrarse distendidas, sonrientes y hasta cómplices frente a las cámaras. El gesto no pasó desapercibido, especialmente porque en la previa Georgina había lanzado una picante advertencia sobre la posibilidad de cruzarse con Moria en la entrega de premios.

En la previa de la ceremonia, Barbarossa había ironizado sobre el encuentro y deslizó que esperaba que no hubiera conflictos si coincidían en los pasillos del evento. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión debido al historial de enfrentamientos mediáticos que mantuvieron durante años.

(Fotos: Movilpress).

Sin embargo, lejos de cualquier escándalo, la noche terminó mostrando una postal completamente distinta. A pedido de Santiago del Moro, Moria, Carmen y Georgina dejaron atrás las diferencias y protagonizaron un saludo que muchos definieron como “histórico” dentro del mundo del espectáculo argentino.

Moria Casán con su nieto Dante (Foto: Movilpress)

El acercamiento también despertó nostalgia entre quienes recuerdan las viejas internas televisivas entre las divas, marcadas por declaraciones filosas, cruces en programas y rivalidades que parecían imposibles de superar. Por eso, la imagen de las tres juntas en los Martín Fierro se convirtió rápidamente en uno de los momentos virales de la ceremonia.

QUÉ PASÓ ENTRE CARMEN BARBIERI, MORIA CASÁN Y GEORGINA BARBAROSSA

La relación entre las artistas estuvo marcada durante años por distintos conflictos mediáticos y declaraciones públicas. Tanto Moria como Georgina protagonizaron varios cruces televisivos luego de que la One hiciera declaraciones polémicas en contra del marido de Barbarossa, mientras que Carmen también tuvo históricas diferencias con ambas figuras en distintos momentos de su carrera.

Georgina Barbarossa (Foto: Movilpress)

Aunque nunca confirmaron una reconciliación formal, el saludo público y la buena predisposición que mostraron durante la gala fue interpretado como una clara señal de tregua. Las cámaras de este portal captaron el instante exacto en el que las tres celebridades subieron al escenario, se abrazaron y saludaron cordialmente y hasta se sacaron una foto juntas.

Carmen Barbieri (Foto: Movilpress)

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