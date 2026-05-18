La discordia entre Santiago del Moro y Marley pareció haber quedado atrás en los premios Martín Fierro 2026, aunque el irónico chiste del conductor de la gala podría ser interpretado como otro picante a su colega de Por el Mundo.

Por empezar, Santiago se hizo cargo en vivo de la polémica cuando se atajó: “Lo vi entrar a Marley, lo saludo. Porque después dicen que no lo saludo”.

En ese momento las cámaras no habían alcanzado a tomar a Alejandro Wiebe, pero al minuto lo enfocaron sonriendo pero sin mirar al lente.

Santiago del Moro y Marley.

Hasta que Del Moro anunció que Por el Mundo había ganado la terna de Viajes y turismo, y Marley festejó alocado con sus compañeros y subió al estrado para abrazar a Santi.

El ida y vuelta entre Marley y Santi

“Nos saludamos con Santi, así que ya está. No hay tema de qué hablar. Nos amigamos”, quiso cerrar la grieta Marley.

Aunque Santiago del Moro replicó sarcástico: “El próximo viaje... A la luna vamos...”. De hecho, reaccionó cuando desde una de las mesas le cuestionaron su proyecto inviable: “¿Y por qué no?”.