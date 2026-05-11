El comentario picante que Marley hizo sobre que “a Santiago del Moro lo nominan siempre” en los premios Martín Fierro a la Televisión Abierta generó polémica, y ahora el conductor de Por el Mundo se comparó con su colega en medio de una fuerte crítica a Aptra.

“Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales”, marcó las divergencias con su par de Gran Hermano.

Ahí se explayó: “La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa”.

Marley en el cumpleaños de Karina Jelinek. (Foto: Movilpress)

Aunque sus formas de hablar de los competidores dejó en claro sus sentimientos: “A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar”.

“Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo misimo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon”, continuó.

Foto: Captura (Telefe)

Qué siente Marley por los Martín Fierro y cómo ganarselo a Del Moro

“A mí me divierten los premios Martín Fierro, obvio que voy a ir y estoy agradecido. Fui nominado miles de veces y si una vez no me nominan no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado”.

Ahí aclaró que su chicana fue porque Florencia Peña, su compañera en el streaming, había destacado que la categoría de conducción femenina era multitudinaria a diferencia del caso masculino, con su amigo fuera de la lista de candidatos: “Ella siente que soy mejor que varios de los que están”.

Hasta ironizó: “¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers”.