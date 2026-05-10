Un momento de tensión se vivió este domingo en Almorzando con Juana cuando la conductora, Juana Viale, no dudó en llamarle la atención a Edith Hermida por usar el celular en plena mesa.

Todo ocurrió mientras Pablo Fábregas relataba una historia personal. En ese instante, Juana notó que Edith estaba distraída con su teléfono y la interrumpió sin filtro: “¿Podés dejar el teléfono, por favor? Te lo voy a sacar así”, lanzó, visiblemente molesta.

La locutora, sorprendida, dejó el celular a un costado y se sumó a la charla, mientras el resto de los invitados miraba la escena con incomodidad.

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JUANA VIALE CRUZÓ A EDITH HERMIDA POR USAR EL CELULAR EN PLENO PROGRAMA

En medio del cruce, Pablo Fábregas intentó seguir con su relato. El actor recordó una situación insólita que vivió cuando se hizo amigo de un japonés y le presentó a una chica. “Estuve un buen rato explicándole que, realmente, en nuestras raíces el beso no es sexual, y ella me miraba como pensando en hacerme una denuncia; quedó rígida por un rato por la actitud”, contó.

Por otra parte, Edith recalcó que se siente muy cómoda al mando de Bendita, tras la partida de Beto Casella a América. “Estoy chocha con la conducción. Fueron momentos complicados, pero ahora estoy bien”, señaló, mientras Fábregas simulaba usar el teléfono para bromear.

“A mí me gusta trabajar y probar cosas nuevas, por eso lo de hacer teatro”, agregó Hermida. “Y soy una caradura de la vida. La caradurez me trajo hasta donde estamos; y Bendita es un programa que yo amo”, cerró la conductora, que arrancó su carrera a los 19 años.

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